السكك الحديدية تعلن تعديل مواعيد ومسير بعض القطارات
قررت هيئة السكة الحديد امتداد مسير قطارى تالجو ليصبح من القاهرة أسوان بدلا من القاهرة الاقصر والعكس وذلك اعتبارا من يوم 23 و 24 يناير 2025 فى رحلة الذهاب ويومى 24 و25 يناير 2025 فى رحلة العودة، وجاءت التعديلات كالآتي:
أولًا: إمتداد قطار ٢٠٤٠ تالجو القاهرة الأقصر لمحطة أسوان يومى ٢٣ و٢٠٢٥/١/٢٤ فقط ويقوم من القاهرة يوم ۲۰۲۵/۱/۲۳ فقط الساعة 20.15 مساءا ليصل أسوان الساعة 8.40 صباحا كالجدول المرفق.
ويقوم من القاهرة ۲۰۲۵/۱/۲٤ الساعه ٢٢.٥٠ مساءا يصل أسوان الساعه ١٠.٥٥ صباحا كالجدول المرفق.
ويقوم من القاهرة يوم ۲۰۲٥/١/٢٥ فقط الساعه ٢٢.٥٠ مساءا يصل الأقصر الساعه ٧.٤٥ صباحا
كالجدول المرفق.
ثانيًا: قيام قطار ٢٠٤١ تالجو يقوم من محطة أسوان يومى ٢٤ و٢٠٢٥/١/٢٥ فقط الساعة ٠٧.٢٠صباحا يصل القاهرة الساعة ۱۹.٠٠ مساءا كالجدول المرفق.
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