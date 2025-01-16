الجمعة 17 يناير 2025
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أخبار مصر

السكك الحديدية تعلن تعديل مواعيد ومسير بعض القطارات

السكك الحديدية تعلن
السكك الحديدية تعلن تعديل مواعيد ومسير بعض القطارات، فيتو
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قررت هيئة السكة الحديد امتداد مسير قطارى تالجو ليصبح من القاهرة أسوان بدلا من القاهرة الاقصر والعكس وذلك اعتبارا من يوم 23  و 24 يناير 2025 فى رحلة الذهاب ويومى 24 و25 يناير 2025 فى رحلة العودة، وجاءت التعديلات كالآتي:

أولًا: إمتداد قطار ٢٠٤٠ تالجو القاهرة الأقصر لمحطة أسوان يومى ٢٣ و٢٠٢٥/١/٢٤ فقط ويقوم من القاهرة يوم ۲۰۲۵/۱/۲۳ فقط الساعة 20.15 مساءا ليصل أسوان الساعة 8.40 صباحا كالجدول المرفق.

ويقوم من القاهرة ۲۰۲۵/۱/۲٤ الساعه ٢٢.٥٠ مساءا يصل أسوان الساعه ١٠.٥٥ صباحا كالجدول المرفق.

ويقوم من القاهرة يوم ۲۰۲٥/١/٢٥ فقط الساعه ٢٢.٥٠ مساءا يصل الأقصر الساعه  ٧.٤٥ صباحا 
كالجدول المرفق.

ثانيًا: قيام قطار ٢٠٤١ تالجو يقوم من محطة أسوان يومى ٢٤ و٢٠٢٥/١/٢٥ فقط الساعة ٠٧.٢٠صباحا يصل القاهرة الساعة ۱۹.٠٠ مساءا كالجدول المرفق.

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