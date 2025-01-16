جيش الاحتلال ينفذ 50 غارة على قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه شن غارات على 50 هدفا في عموم قطاع غزة في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة إنه “بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف النار بغزة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مكانا تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى لصفقة التبادل”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مكان تواجد أسيرة ضمن صفقة التبادل

وأضاف أبوعبيدة: "بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق.. قام جيش العدو باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة".

وتابع أبو عبيدة: "كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة".

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى 46.788 شهيدا، و110.453 مصابا.

وأشار الدفاع المدني في قطاع غزة إلى أنه منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع،استشهد 71 شخصا بينهم أكثر من 19 طفلا، في غارات إسرائيلية على غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.