الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

لمدة عام، المهندس محمود بدوي مساعدًا لوزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي

المهندس محمود بدوى،
المهندس محمود بدوى، فيتو

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتولى المهندس محمود عبده بدوي بدوي إبراهيم على العمل مساعدًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا لشئون التحول الرقمي لمدة عام.

تنفيذ مشروعات التحول الرقمي 

ويختص المهندس محمود بدوي بالعمل على الاشراف بتنفيذ مشروعات دعم التحول الرقمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع أطر حوكمة التحول الرقمي وتحديد دور كل جهة، وتحديث وربط قواعد البيانات القومية مع رفع جودتها والإشراف عليها، ومتابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية والإشراف على مشروعات الميكنة وتقديم الخدمات عبر قنوات متنوعة مثل الإنترنت والهاتف.

كما يختص المهندس محمود بدوى بتوحيد آليات الربط المعلوماتي بين جهات الدولة ووضع أطر التعاون لتطوير الخدمات الحكومية، وتطوير منظومة الهوية الرقمية وربطها بالتوقيع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تشغيل وتحديث بوابة الحكومة الرقمية، وإدارة المحول المركزى لتكامل الحكومة رقميًا، مع تنفيذ حلول تقنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وضع آليات الحوكمة والتشغيل لتعزيز التكامل بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي.

ويمتلك المهندس محمود بدوى خبرة تمتد لنحو ٢٠ عاما فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجى؛ حيث عمل كمدير عام خدمات تشغيل الأنظمة فى شركة جيزة للأنظمة، والرئيس التنفيذى لشركة بوست كونكت.

 كما قام ببناء والتصميم المؤسسى لعدد من الإدارات والشركات المتخصصة فى خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.

وكان المهندس محمود بدوى يشغل منصب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  لشئون التحول الرقمي.

بناء كوادر الأمن السيبراني 

وفد وزارة الاتصالات يبحث تدريب 1000 شاب بأسيوط لتأهيلهم للعمل المهني الحر

وزير الاتصالات يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وبنك مصر

وخلال مسيرته المهنية تولى المهندس محمود بدوى إدارة فرق عمل ما يقرب من ٣٠٠ متخصص، كما قام ببناء كوادر فى مجالات سلسلة الكتل، والأمن السيبرانى، وعلوم البيانات، وتحليل البيانات وأنظمة التكامل.

يذكر أن المهندس محمود بدوى حاصل على بكالوريوس من كلية الحاسبات والمعلومات من جامعة عين شمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصالات وزير الاتصالات وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات د عمرو طلعت وزير الاتصالات

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يبحث مع وفد اتحاد الصناعات البافاري تعزيز التعاون المشترك

وزير الاتصالات في ضيافة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخريج دفعة جديدة من "قادة مصر الرقمية"

وزير الاتصالات: تكنولوجيا الجيل الخامس عنصر أساسي في تمكين المدن الذكية

وزير الاتصالات يشهد فعاليات الحفل السنوي لمعهد تكنولوجيا المعلومات
ads

الأكثر قراءة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الونش

لو هتشتري شقة جديدة، خطوات ومستندات نقل ملكية عدادات الكهرباء

مبلغ خرافي في موسمين، تفاصيل عرض الهلال السعودي لإغراء محمد صلاح

جروس: متفاجئ من أنباء قطع إعارة زياد كمال، وأشركت الجزيري أمام الحدود لهذا السبب

مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب

الهلال يسحق الفتح 0/9 ويتربع على صدارة الدوري السعودي (فيديو)

4354 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 16 يناير 2025

السيسي وبن زايد يؤكدان حرصهما على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وبدء عملية سياسية شاملة

منوعات

المزيد

تدمير 200 لوحة، حرائق لوس أنجلوس تلتهم أعمال هانتر بايدن

مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مدرسة بسلوفاكيا

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

خريطة السرعات المقررة على الطرق لقائدي المركبات وعقوبة المخالف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البيع بطريقة "الدروب شيبنج"؟، أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية اليهود في المنام وعلاقتها بتدبير المكائد

دار الإفتاء توضح مدى استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاة

المزيد
الجريدة الرسمية