الإثنين 30 ديسمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع أسعار القمح والدقيق في الأسواق

سعر القمح والدقيق
سعر القمح والدقيق اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار القمح والدقيق في الأسواق، سجل سعر القمح المستورد ارتفاعًا جديدًا في الأسواق، إذ تراوحت الارتفاعات في أسعار القمح المستورد ما بين 200 و400 جنيهًا في الطن، كما ارتفع سعر طن الدقيق نحو 100 جنيه.

 

 

 

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

 

 

 

ارتفاع أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

 

 

  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13 ألف جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13200 جنيهًا للطن، بارتفاع 300 جنيهًا عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13400 جنيهًا للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.

 

ارتفاع سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15200 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15400 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

 

 

 

 أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13606.2 جنيه، بارتفاع قدره 1156 جنيها، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

 

 

 

أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 24 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

 

 

 

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.6 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

 

 

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 226.88 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 236.74  دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 346.76  دولار للطن.

 

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