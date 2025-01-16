تفاصيل تقارير يحيلها مجلس الشيوخ إلى الحكومة الأسبوع المقبل

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عددا من تقارير اللجان إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

إنشاء فرع مكتب تأمينات سيارات

وتتضمن الإحالات تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة (شرق)، والنائب خالد العوني، بشأن إنشاء فرع مكتب تأمينات سيارات وذلك بمكتب التأمينات والمعاشات بمركز ومدينة دراو للتخفيف على المواطنين.

توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة أسيوط الجديدة

كما يحيل مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي سليم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة أسيوط الجديدة.

إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان إلكترونيا

ويحيل مجلس الشيوخ تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب حسانين أحمد توفيق بشأن إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان إلكترونيا.

كما يحيل مجلس الشيوخ، مقترح النائبة هند جوزيف، بشأن إنهاء التراخيص اللازمة بمجمع المدارس بمركز ومدينة القوصية، واقتراح النائب أبو النجا المحرزي، بشأن رصف مدخل قرية المحارزة أبو تشت محافظة قنا، والنائب رضا الشافعي، بشأن: فتح فرع للمجمعة العشرية بمحافظة الدقهلية.

رصف طريق أسوان - الشيخ الشاذلي

وتضم الإحالات من مجلس الشيوخ، إلى الحكومة، اقتراح النائب حسين عبد المجيد خليفة، بشأن رصف طريق أسوان - الشيخ الشاذلي بمحافظة أسوان.

كما يحيل مجلس الشيوخ تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن: "التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني".

ويحيل الشيوخ تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا الشافعي، بشأن: تفعيل المادة 19 من لائحة نظام الإعانات الاجتماعية للعاملين بوزارة الشباب والرياضة ومديرياتها وهيئة استاد القاهرة.

كما يحيل مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بحمام السباحة الأولمبي بمركز شباب مدينة قنا.

وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور بشأن تغطية ترعة سبك الضحاك - مركز الباجور محافظة المنوفية.

التوسع في توطين صناعات الأعلاف في مصر

ويحيل المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزي بشأن: "التوسع في توطين صناعات الأعلاف في مصر".

كما يحيل تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير قصر السكاكيني، النائب محمود القط، بشأن وضع مهرجان العالم علمين على أجندة الترويج السياحي في مصر، النائبة هيام،فاروق، بشأن "اعتماد تأمين صحي إلزامي على السائحين القادمين إلى مصر ليكون جزءًا من التأشيرة السياحية".

ويحيل مجلس الشيوخ كذلك اقتراح النائبة هيام فاروق، بشأن تطوير وتفعيل دور مكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

كما يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من النواب إلى الحكومة.

مناقشة خطة تطوير المطارات المصرية

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوى المصرى.

خطة دعم الطيران العارض

كما يناقش الشيوخ طلب النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر.

تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية

ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية.

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