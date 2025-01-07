الثلاثاء 07 يناير 2025
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سياسة

آليات تحقيق الانضباط بالمدارس الأبرز، تفاصيل تقارير مجلس الشيوخ المحالة للحكومة في أسبوع

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

 شهدت الجلسات العامة لـ مجلس الشيوخ، الأسبوع الحالي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

 

إحالة تقارير من مجلس الشيوخ إلى الحكومة

وتضمنت قائمة التقارير التى تم إحالتها إلى الحكومة تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب هشام الحاج على بشأن " فتح خط ملاحي جوي بين القاهرة ومدينة فينسيا الإيطالية بناء على رغبة المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وطلب النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن استكمال العمل بمشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي (قنا - الأقصر).

 

كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود عبد العليم منصور بشأن سرعة الانتهاء من الصرف الصحى بقرى مركز الباجور - محافظة المنوفية، وطلب النائب عبد الرحيم على كمال، بشأن تطوير وتجديد طريق القصير - قفط الرابط بين جنوب محافظة البحر الأحمر ومحافظة قنا.

 

تحقيق الانضباط في المدارس

وتضمنت أيضا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي"، والنائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، والنائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية للتعليم ما قبل الجامعي.

 كما أحال مجلس الشيوخ، عددا من الاقتراحات برغبة مقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن إقامة مجزر آلي داخل قرية سبك الضحاك - مركز الباجور - محافظة المنوفية".

وأحال مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن حل مشاكل ميكنة البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية، وذلك لتحسين التجربة السياحية وتسهيل عملية الدخول للموقع الأثري.

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