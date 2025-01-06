مجلس الشيوخ يحيل طلبي مناقشة بشأن قصور الثقافة والحرف اليدوية للجنة المختصة

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، طلبي مناقشة مقدمان من الأعضاء بشأن البرامج الثقافية وتطوير قصور الثقافة وتعزيز الحرف اليدوية، إلى لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار، لمناقشتهما وإعداد تقرير بشأنهما للعرض على المجلس.

وشهدت جلسة مجلس الشيوخ اليوم، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة دينا هلالي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة.

تطوير قصور الثقافة

وجاء في المذكرة الإيضاحية،: نظرًا للدور الهام الذي تلعبه الكيانات الثقافية في المجتمع المصري فلابد من استغلال القصور الثقافية وأثارها على المدارك المعرفية للشباب والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني وتكثيف الأنشطة والفعاليات داخل قصور الثقافة بشتى محافظات الجمهورية مع الابتكار والتجديد في نوعية تلك الفعاليات المقدمة، لتكون قادرة على جذب الجمهور بالقرى والمدن والفئات العمرية المختلفة للأسرة المصرية.

كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.

الحرف اليدوية في مصر ثروة قومية وهوية وطنية

وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن الحرف اليدوية في مصر ثروة قومية وهوية وطنية تحتاج المزيد من الدعم، فالصناعات اليدوية ثروات فنية يهددها الإهمال وهروب المحترفين وهي عنوان للهوية وقاطرة للتنمية وأيضًا الحرف اليدوية هي ثروة سياحية فهي تعتبر من كنوز مصر وثروة قومية يجب الحفاظ عليها من الاندثار، كما ان تلك الحرف تعد نتاجا لتفاعل الفرد مع بيئته المحيطة به، وبالتالي فهي تعبر عن الهوية الثقافية للأفراد وأصالتهم الوطنية.

الحرف اليدوية تراث مصري مهدد بالاندثار

وأضافت: الحرف اليدوية تراث مصري مهدد بالاندثار من ينقذه؟ فهي مهن تصارع من أجل البقاء، ولابد من تعزيز مكانة حرف مصر اليدوية، والتراثية على الخريطة السياحية، حيث تتمثل أهم تلك الحرف في المنسوجات اليدوية والتطريز المنتجات الزجاجية، حرف الأحجار، الفخار والخزف والسيراميك المشغولات الخشبية، السجاد والكليم اليدوى صناعات المجوهرات والحلى صناعه الشمع، والصناعات المعدنية، وهي جميعها تعبر عن التراث الشعبي الأصيل.

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