الخميس 16 يناير 2025
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ثقافة وفنون

موعد إعلان تفاصيل الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

مهرجان الاسماعيلية
مهرجان الاسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، فيتو

يعقد مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، مؤتمرًا صحفيًّا يوم الأربعاء المقبل، الموافق 22 يناير الجاري، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة والعشرين للمهرجان، وذلك بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الدورة، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الثقافة، إلى جانب السينمائيين وممثلي الصحافة والقنوات التليفزيونية.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة 

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يُنظمه المركز القومي للسينما، ويُعد واحدًا من أعرق المهرجانات في العالم العربي، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

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