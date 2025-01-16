الخميس 16 يناير 2025
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رياضة

هدف زيزو الأفضل في الجولة الخامسة للكونفدرالية

زيزو
زيزو

الكونفدرالية، تصدر هدف أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك أفضل أهداف الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وكشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” عن الأهداف الأفضل في الجولة الخامسة للبطولة.

وتحدد الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية المقاعد المتبقية والترتيب النهائي للمجموعات موسم 2024-2025.

ويسدل الستار يوم الأحد المقبل علي مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025.

ونجحت 4 أندية عربية في العبور إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية وعلى رأسهم نادي الزمالك حامل اللقب، وشباب قسنطينة الجزائري ونهضة بركان المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، ويتنافس المصري البورسعيدي على المقعد الخامس عربيا مع إنيمبا النيجيري.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية

1- شباب قسنطينة الجزائري (المجموعة الأولى).

2- نهضة بركان المغربي (المجموعة الثانية).

3- ستيلينبوش الجنوب إفريقي (المجموعة الثانية).

4- اتحاد العاصمة الجزائري (المجموعة الثالثة).

5- الزمالك ( المجموعة الرابعة).

وأسدل الستار علي مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية 2025.

ويتواجد الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية والمصري البورسعيدي، في مجموعة واحدة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025.

وتضم المجموعة الرابعة الزمالك والمصري بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز وحسم تأهله رسميًا للدور المقبل من الكونفدرالية، بعد أن تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة.

ويتنافس المصري البورسعيدي، الذي يمتلك 6 نقاط، وإنيمبا النيجيري صاحب الـ5 نقاط وبلاك بولز صاحب الـ 4 نقاط على التذكرة الثانية في الجولة السادسة والأخيرة.

وكان الصفاقسي التونسي ودع البطولة في مفاجأة كبرى بعد أن ظل في ذيل الترتيب بدون نقاط، بينما حسم شباب قسنطينة الجزائري تأهله بجمعه 12 نقطة.

وتأهل نهضة بركان المغربي برصيد 12 نقطة من المجموعة الثانية، ومعه ستيلينوش الجنوب إفريقي بـ9 نقاط، في حين يحتل استاد مالي المركز الثالث بـ4 نقاط.

وضمن اتحاد العاصمة الجزائري التأهل من المجموعة الثالثة بعد وصوله إلى 11 نقطة، بينما يتنافس جاراف السنغالي 8 نقاط وأسيك ميموزا الإيفواري 5 نقاط على البطاقة الأخيرة من المجموعة.

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