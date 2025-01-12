الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

الكونفدرالية، نهضة بركان يحافظ على صدارته رغم التعادل مع لواندا الأنجولي

نهضة بركان، فيتو
نهضة بركان، فيتو

الكونفدرالية، فرض نهضة بركان المغربي، التعادل السلبي على مضيفه لواندا سول الأنجولي، اليوم الأحد، في إطار خامس جولات دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة يظل نهضة بركان في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ستيلينبوش الجنوب أفريقي صاحب الوصافة.


ويتذيل لواندا سول الأنجولي، جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد نقطتين فقط، أما الملعب المالي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 5 مباريات.

وضمن نهضة بركان وستيلينبوش، بلوغ الدور التالي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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