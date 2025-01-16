الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

السفيرة الدنماركية تختتم مهامها في مصر تاركة إرثًا من العلاقات القوية

سفيرة الدنمارك بالقاهرة،
سفيرة الدنمارك بالقاهرة، فيتو

اختتمت آنه دورته ريجلسن، سفيرة الدنمارك بالقاهرة  مهامها الدبلوماسية تاركة وراءها إرثًا من التعاون والتفاهم المعزز بين البلدين.

لعبت السفيرة ريجلسن، التي تولت منصبها في مايو 2023، دورًا محوريًا في تعميق العلاقات الثنائية خلال فترة شهدت تقدمًا كبيرًا بين البلدين. وكان من أبرز ما يميز هذه الفترة ترفيع مستوى العلاقات بين الدنمارك ومصر إلى "شراكة استراتيجية"، والتي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي. 

وأشار بيان لسفارة الدنمارك بالقاهرة إلى أن  هذه الشراكة الاستراتيجية  التي تعززت من خلال سلسلة من مذكرات التفاهم في مجالات رئيسية مثل الطاقة وتغير المناخ والهجرة والثقافة وحقوق الإنسان، ستعمل كخارطة طريق للتعاون في المستقبل، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية ستمهد الطريق لتشكيل مجلس أعمال مشترك، وتعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص الاستثمار.

واوضح البيان أن  السفيرة ريجلسن شاركت  خلال فترة وجودها في مصر في المبادرات التي عززت التبادل الثقافي والتعليمي، كما  افتتحت بجانب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن  استوديو الدنمارك للدراسات والثقافة في بيت يكن، وهو مركز نابض بالحياة للإبداع والابتكار في منطقة الدرب الأحمر التاريخية في القاهرة. وعلاوة على ذلك، أشرفت السفيرة على إنشاء معهد الطهي الدنماركي في مصر، لتعزيز التبادل الثقافي ورعاية التنمية المهنية في فنون الطهي.

كما عملت السفيرة ريجلسن وإدراكًا منها لأهمية التعاون الإقليمي، على تعزيز العلاقات بين الدنمارك وجامعة الدول العربية، ورفع مستوى الحوار والتفاهم.

وقالت السفيرة ريجلسن في حفل وداع حضره دبلوماسيون مصريون وقادة أعمال وشخصيات ثقافية: "لقد كان من دواعي سروري أن أخدم كسفيرة للدنمارك في مصر خلال هذه الفترة من النمو والتعاون الديناميكي. وأنا على ثقة من أن الأساس الذي تم وضعه خلال فترة عملي سيمهد الطريق لشراكة طويلة ومزدهرة بين بلدينا".

وستعود السفيرة ريجلسن إلى الدنمارك لتولي منصب رئيسة المراسم بوزارة الخارجية الدنماركية، حيث ستواصل المساهمة في تعزيز العلاقات مع مصر وغيرها من الشركاء الرئيسيين. وستواصل سفارة الدنمارك في مصر خدمة المواطنين الدنماركيين وتعزيز العلاقات الثنائية تحت إشراف القائم بالأعمال فراي جاكسون

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