الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ظهور بقعة زيت بنهر النيل في إسنا بالأقصر (صور)

بقعة زيت بنهر النيل
بقعة زيت بنهر النيل

 شهد مركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر ظهور بقعة زيت بنهر النيل على الكورنيش وبالقرب من محطة مياه الشرب.

 

بقعة زيت بنهر النيل 

 وعلى الفور انتقلت فرق المسطحات المائية بمديرية أمن الأقصر إلى محل الواقعة، وجار التعامل مع بقعة الزيت الكثيفة التي ظهرت في مياه نهر النيل اليوم الخميس، والدفع بفرق لتفتيت البقعة.

 

إيقاف محطة مياه الشرب بإسنا بسبب ظهور بقعة زيت 

 وأكد اللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر أنه تم رصد بقعة زيت بمياه نهر النيل بالقرب من محطة مياه الشرب بمدينة إسنا بامتداد كورنيش، وجرى اتخاذ الإجراءات وتم إيقاف المآخذ والاعتماد على الخزانات لعدم قطع المياه.

 

وتواصل مباحث مركز شرطة الأقصر والمسطحات المائية جهودها لتكثيف التحريات ومعرفة سبب تسريب بقعة الزيت، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر نهر النيل بقعة زيت بقعة زيت بنهر النيل مياه الاقصر مياه نهر النيل الشرب والصرف الصحى

مواد متعلقة

18016 طالبا، تعليم الأقصر تستعد لماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية

زيادات الذهب في أسبوعين.. هدوء فى الطلب على المعدن الأصفر محليا.. توقعات متفائلة بوقف الحرب فى غزة

مدينة الأقصر تستعد لتنفيذ المشروع الإستراتيجي لاصطفاف المعدات

جامعة طيبة التكنولوجية تتعاون مع "مستقبل مصر" لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة بالأقصر
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهرة غدًا

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

تقارير: محمد صلاح يقود الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

تطور هستيري في حرب السدود بالسودان، الخبراء يحذرون من ضرب «مروي» وتأثيره على مصر

موقف محمد صلاح، إيزاك يشعل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

قرار جمهوري بشأن اتفاق منحة المساعدة لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع بنك إعادة الإعمار

منوعات

المزيد

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مئات المجرات الغامضة

التفاصيل الكاملة لقضية دريك ضد يونيفرسال ميوزيك

ليوناردو دي كابريو يتبرع بمليون دولار لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات

العراق يسعى لاستعادة أرشيفه اليهودي من أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

المزيد

انفوجراف

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التغيير يأتي من الله أم البشر؟ علي جمعة يجيب

ما هى البشرى التي جاءت للنبي إبراهيم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

«وقد بلغني الكبر»، الشعراوي يوضح أدب النبي زكريا في الحديث مع الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية