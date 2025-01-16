ظهور بقعة زيت بنهر النيل في إسنا بالأقصر (صور)

شهد مركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر ظهور بقعة زيت بنهر النيل على الكورنيش وبالقرب من محطة مياه الشرب.

بقعة زيت بنهر النيل

وعلى الفور انتقلت فرق المسطحات المائية بمديرية أمن الأقصر إلى محل الواقعة، وجار التعامل مع بقعة الزيت الكثيفة التي ظهرت في مياه نهر النيل اليوم الخميس، والدفع بفرق لتفتيت البقعة.

إيقاف محطة مياه الشرب بإسنا بسبب ظهور بقعة زيت

وأكد اللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر أنه تم رصد بقعة زيت بمياه نهر النيل بالقرب من محطة مياه الشرب بمدينة إسنا بامتداد كورنيش، وجرى اتخاذ الإجراءات وتم إيقاف المآخذ والاعتماد على الخزانات لعدم قطع المياه.

وتواصل مباحث مركز شرطة الأقصر والمسطحات المائية جهودها لتكثيف التحريات ومعرفة سبب تسريب بقعة الزيت، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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