18016 طالبا، تعليم الأقصر تستعد لماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر اجتماعًا موسعًا لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بامتحانات الشهادة الإعدادية، بحضور مديري العموم، ومديري الإدارات التعليمية ورئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، بمكتبة مصر العامة، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن 18016 طالبًا وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال 111 لجنة بمختلف الإدارات داخل المحافظة، على أن تعقد امتحاناتهم ابتداءً من السبت المقبل الموافق 18 يناير الجارى وحتى الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

أصدر جارح توجيهاته لرؤساء اللجان بضرورة إلزام الملاحظين بالانضباط في مواعيد الحضور مع منع اصطحابهم للهواتف المحمولة داخل اللجان، وتوفير الهدوء داخل اللجان ليؤدي الطلاب امتحاناتهم في جو من الهدوء والاستقرار النفسي، مع إخفاء أي كتابات مدونة على الجدران والأدراج منعًا للغش.

وفي السياق ذاته، أوصى "جارح" بمنع اصطحاب الطلاب للكتب داخل اللجان حتى وإن كان لا يخص المادة المعنية بالامتحان.

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