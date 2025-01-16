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أخبار مصر

نقابة الأسنان تُشكل لجنة لمتابعة تكليف دفعة 2023

نقابة الأسنان
نقابة الأسنان
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أعلنت نقابة الأسنان، عن تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لمتابعة حق الأطباء خريجين دفعة 2023 في التكليف بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن ذلك فى إطار حرص النقابة على مصلحة أعضائها ودعمًا لحق أطباء دفعة 2023 في التكليف.

وأوضحت أن تشكيل اللجنة، جاء بعد عقد مجلس النقابة لاجتماع مع ممثلين عن دفعة 2023، لبحث آخر تطورات ملف التكليف الخاص بهم، ودعم طلباتهم المشروعة.

وقالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، أكدت اللجنة أن الاحتياجات الواردة من مديريات الشئون الصحية والجهات الخارجية تقدر بـ 950 طبيب أسنان فقط، في حين أن إجمالي عدد الدفعة يقترب من 10 آلاف طبيب أسنان، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة بالإجماع على إجراءات إعلان تكليف دفعة 2022 كاملة، وقد طالبت بمد أجل تنفيذ قرار تغيير نظام التكليف ليكون بالاحتياج بدءا من 2025، لمدة عامين آخرين حرصا على مستقبل الأطباء الدارسين الذين بدأوا حياتهم التعليمية، آملين أن يتم تكليفهم في وزارة الصحة فور تخرجهم كما هو متبع في السنوات السابقة.

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