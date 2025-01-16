الحبس عامين لتشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمول بالشرابية

قضت محكمة جنح الشرابية بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بمنطقة الشرابية بالحبس عامين.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين "لهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة الشرابية.



وضبط بحوزة المتهمين 4 هاتف محمول مجهولين المصدر، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.