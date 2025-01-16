بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، ملك الأردن يدعو العالم للتخفيف من مأساة حرب غزة

أكد الملك عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، أنه يقدر دور مصر وقطر والولايات المتحدة في إعلان وقف إطلاق النار في غزة، وطالب العالم بمضاعفة الجهود للتخفيف من المأساة التي خلفتها الحرب.

ملك الأردن يدعو العالم للتخفيف من مأساة غزة

وأشار ملك الأردن إلى أن الأردن مستمر بالوقوف مع الفلسطينيين، الذين وصفهم بالأهل، مؤكدًا استمرار المساعدات التي تقدمها الأردن لأهل غزة.

وقال الملك عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، عبر حسابه بمنصة "إكس" تويتر سابقًا: "نرحب بـإعلان وقف إطلاق النار في غزة وندعو العالم لمضاعفة الجهود للتخفيف من المأساة التي خلفتها الحرب بتعزيز الاستجابة الإنسانية".

وأضاف ملك الأردن "نقدر دور مصر وقطر والولايات المتحدة ونؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار. الأردن مستمر بالوقوف مع الأهل في فلسطين وإدامة المساعدات والعمل لتحقيق السلام".

نرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وندعو العالم لمضاعفة الجهود للتخفيف من المأساة التي خلفتها الحرب بتعزيز الاستجابة الإنسانية. نقدر دور مصر وقطر والولايات المتحدة ونؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار. الأردن مستمر بالوقوف مع الأهل في فلسطين وإدامة المساعدات والعمل لتحقيق السلام — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) January 16, 2025

إعلان وقف إطلاق النار في غزة من الدوحة

جدير بالذكر أن مسؤولين من قطر وحركة حماس أعلنوا، أمس الأربعاء، عن التوصل إلى وقف إطلاق النار على غزة، في الحرب الدائرة والتي استمرت عام وثلاثة أشهر، حيث سيتم إطلاق سراح عشرات من الأسرى.

وأكد مسؤول أمريكي أن “إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح عدد من الأسرى في غزة، في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن”.

إعلان وقف إطلاق النار، فيتو

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف الحرب المدمرة في قطاع غزة، التي استمرت 15 شهرًا، حيث تضمن الاتفاق، الذي جاء بعد أسابيع من المفاوضات المتواصلة في العاصمة القطرية الدوحة، (إطلاق سراح عشرات الأسرى لدى حماس على مراحل، وأيضا مئات السجناء الفلسطينيين في سجون إسرائيل، كما سيتيح لمئات الآلاف من النازحين في غزة العودة إلى ما تبقى من ديارهم).

الاتفاق يعيد سكان شمال غزة لأرضهم

ويسمح الاتفاق بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعودة سكان شمال قطاع غزة إلى أرضهم، والانسحاب التدريجي من كامل الأرض في غزة.

فرحة الفلسطينيين بإعلان وقف إطلاق النار، فيتو



ويشار إلى اجتماع 3 فصائل فلسطينية اجتمعت في الدوحة (حماس والجهاد والجبهة الشعبية)، ووافقوا على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بصورته النهائية بالإجماع.

وكانت الفصائل الفلسطينية، بقيادة حماس، قد أطلعت من الوسطاء على خرائط انسحاب وتواجد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، وأكدت الفصائل أن الخرائط الإسرائيلية متوافقة مع ما تم الاتفاق عليه في اللجان الفنية من جميع الأطراف.

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