المعاينة تكشف سبب اندلاع حريق في عيادة بمنطقة فيصل

كشفت معاينة خبراء الأدلة الجنائية لموقع حريق عيادة طبية أعلى مطعم كشري شهير في منطقة الطوابق بفيصل، أن ماسا كهربائيا في أحد الأجهزة الطبية بالعيادة تسبب في اندلاع الحريق.

وكانت النيابة قد كلفت المعمل الجنائي بتحديد سبب الحريق ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتبين أن الحريق نشب في عيادة طبية تم إخلائها لمنع إصابة المتواجدين بها.

تفاصيل نشوب حريق داخل عقار في فيصل

تلقت شرطة النجدة بلاغا باندلاع حريق هائل في عقار بمنطقة الطوابق فيصل، فور إخطار الأجهزة الأمنية بالجيزة انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية الى مسرح الواقعة بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على النيران.

وفرضت قوات الأمن كردون أمني حول العقار لسهولة وصول سيارات الإطفاء ومنع امتداد الحريق لباقي شقق العقار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد الحريق .

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