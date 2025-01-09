أشرف صبحي يصدر قرارا بإشهار اتحاد “بشبابها”

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارا بتشكيل مجلس إدارة اتحاد بشبابها برئاسة محمد محمود، بموجب القرار الوزاري رقم ٨٥٧ لسنة ٢٠٢٤، كهيئة شبابية أخرى وفقا لأحكام المادة (٢٦) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون ۲۱۸ لسنة ۲۰۱۷.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي أن اتحاد بشبابها يعمل في إطار السياسة العامة للدولة تحت منظومة وزارة الشباب والرياضة بما يتفق وأحكام القانون ويحقق أهداف الاتحاد.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تطوير الحركة الشبابية وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، قائلا: “أثق في قدرة أعضاء المجلس الجديد على تحقيق طموحات شبابنا وتلبية تطلعاتهم”.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد السباحة

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، وبحضور اعضاء مجلس الادارة، لبحث خطط التطوير والاستعدادات للبطولات المقبلة.

تناول اللقاء مناقشة خطة الإعداد لمنتخبات السباحة المصرية للمشاركة في البطولات القارية والدولية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير البنية التحتية للأندية والمراكز المتخصصة في السباحة، كما تناول ايضا استعراض خطط الاتحاد في تدريب وتأهيل جيل جديد من الأبطال الرياضيين لاعدادهم ليكونوا نواة للمنتخب المصري في المستقبل.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد السباحة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التزام وزارة الشباب والرياضة بتوفير كل الدعم اللازم للاتحاد المصري للسباحة لتحقيق أهدافه الطموحة، مشيرا إلى إن رياضة السباحة جزء من هوية الرياضة المصرية، ونحن نسعى لتعزيز مكانتها على المستوى الدولي من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم برامج تدريبية متقدمة للاعبين والمدربين على حد سواء.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد السباحة

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على حوكمة المنظومة الرياضية وضبط مختلف مسارات الأداء خلال الفترة المقبلة وخاصة ما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية والفنية

بالإضافة إلى تقديم الدعم لجميع الاتحادات الرياضية لتحقيق أعلى الإنجازات في المسابقات المختلفة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد السباحة

وزير الشباب والرياضة يبحث مع خالد فتحي خطة مشاركات اتحاد كرة اليد

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي الفائز بالانتخابات التي عقدت مؤخرًا لمدة 4 سنوات قادمة وتستمر حتي انتهاء منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وتناول اللقاء خطة مشاركات الاتحاد المصري لكرة اليد خلال الفترات المقبلة والتي يأتي علي رأسها مشاركة المنتخب القومي في بطولة كأس العالم للرجال 2025، والتي تقام خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير، في ثلاث دول وهم كرواتيا والدنمارك والنرويج.

و شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي انه وفي ظل توجيهات القيادة السياسية وتنفيذها، تم اصدار اللوائح الخاصة بضبط المنظومة الرياضية وحوكمتها من كافة مسارات العمل الإدارية والمالية والفنية ومنها ضوابط السفر والمشاركات الدولية واللوائح المالية والإجراءات والاشتراطات الطبية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

واستكمل وزير الرياضة حديثه بالتأكيد علي تواجد وزارة الشباب والرياضة داعمة لاتحاد كرة اليد في جميع خططه وبرامجه من اجل تحقيق أفضل النتائج للمنتخبات القومية المصرية بمختلف الأعمار علي مستوي الرجال والسيدات والناشئين والناشئات.

واختتم وزير الرياضة حديثه بأن المنتخب المصري لكرة اليد كان قاب قوسين أو ادني من تحقيق نتائج تاريخيّة في الأولمبياد وكأس العالم السابقين، بالإضافة الي المستوي المتميز والمبهر الذي قدمه منتخب الرجال، مشيرًا "صبحي " ان المنتخب الحالي للرجال وما يملكه من جيل حالي من اللاعبين يعد اقوي وأفضل المنتخبات القومية في كرة اليد والتي مثلت مصر علي مستوي العالم ولا ينقصنا سوي تحقيق إنجاز دولي يستحقه الجيل الحالي من اللاعبين.

فيما توجه خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على التهنئة والمقابلة اليوم مضيفا أن مجلس اتحاد كرة اليد يستهدف مواصلة تطوير اللعبة ومواصلة تفوقها على المستوى القاري والعالمي.

واستكمل رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد حديثه قائلًا: سنعمل جميعا كمجلس ادارة وبدعم من وزارة الشباب والرياضة المعتاد على تطوير جميع العناصر للعبة من لاعبين ومدربين وحكام كما سنقوم بدعم الأندية علي المستويات المادية والفنية لتحقيق طفرات لرياضة كرة اليد المصرية.

وكانت انتخابات الاتحاد المصري لكرة اليد والتي شهدت منافسة قوية قد أسفرت عن فوز خالد فتحي فيما حصل خالد ديوان علي منصب نائب الرئيس فيما جاء نبيل خشبة أمينًا للصندوق، وفى العضوية كل من عمرو فتحى وعمرو العدل وعبير عقيلة وخالد صالح وأحمد محمد جمال الدين ومحمد جمال هليل.

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