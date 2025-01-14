فاينانشال تايمز: إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في هذا الموعد

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصدر دبلوماسي أن هناك توقعات بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال يومي الثلاثاء أو الأربعاء.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور 48 إلى 72 ساعة من الإعلان الرسمي عنه.

فيما أعربت حركة حماس عن ارتياحها لمجريات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها تأمل أن تنتهي الجولة الحالية باتفاق شامل وواضح.

حماس تعلق على مفاوضات وقف إطلاق النار

وأوضحت الحركة أنها أجرت مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية بشأن التقدم المحرز، مشددة على ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة ومتطلباتها

وفي المقابل، قال مسؤول إسرائيلي أن صفقة غزة وصلت إلى مرحلة حاسمة، معربًا عن أمله في الدخول قريبًا إلى مرحلة إتمام الاتفاق.

وزعم المسؤول أن الإنجازات الهائلة التي حققتها إسرائيل في الحرب جعلت حماس تغير موقفها، مشيرًا إلى أن المحادثات الحالية تشهد تقدمًا ملحوظًا.

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