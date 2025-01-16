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حوادث

جنايات الجيزة تحاكم رجل كسر إصبع زوجته لرفضها تقشير برتقالة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة جنايات الجيزة بعد قليل، أولى جلسات محاكمة رجل تعدى على زوجته، ما أدى إلى كسر إصبعها، بسبب رفضها تقشير برتقالة له.  

 

شاب يكسر إصبع زوجته بسبب برتقالة

 

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغًا من ربة منزل تفيد بتعرضها للاعتداء على يد زوجها، بسبب خلاف نشب بينهما داخل منزلهما.

 


وأوضحت الزوجة في أقوالها، أن المشاجرة بدأت عندما طلب منها زوجها تقشير برتقالة، وعندما أحضرت له برتقالة أشار لها بأنها متسخة، وانهال عليها ضربًا، مما أدى إلى إصابتها بكسر في إصبع بيدها.  

 

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وعرض القضية على الجهات المختصة التي أمرت بإحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قسم شرطة أكتوبر محكمة جنايات الجيزة الجيزة

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