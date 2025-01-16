مجلس النواب يستعد لتعديل قانون الإيجار القديم.. رئيس لجنة الإسكان يكشف سبب التأخير ويعلن خطوات التعديل وموعد إقراره.. وحوار مجتمعي للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة بين المالك والمستأجر

يستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، للبدء فى حسم تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نهاية العام الماضي، والذي ألزم المجلس بضرورة إصدار تشريع قانوني من شأنه تحريك القيمة الإيجارية.

لجنة الإسكان بمجلس النواب

وكشف النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، سبب التأخر فى البدء فى خطوات تعديل القانون، رغم تكليف رئيس مجلس النواب للجنة بالبدء فى اتخاذ الإجراءات، بأن الحكومة طلبت تأجيل مناقشة التعديلات وبدء المناقشات لمزيد من الدراسة وإعداد التعديلات، حتى تتمكن الحكومة من تقديد رؤيتها كاملة، لاسيما وأنها تدرس ما إذا كان سيتم مناقشة التعديل في نطاق المادة الأولى التي حددها حكم المحكمة الدستورية أو فتح التعديلات لتشمل باقى مواد القانون، لنكون أمام قانون كامل جديد.

وقال النائب محمد الفيومى، فى تصريح لـ فيتو، إن المجلس سيبدأ مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، خلال الفترة المقبلة، متوقعا خلال شهر تقريبا، حيث سيتم عقد حوار مجتمعي بمشاركة ممثلي المستأجرين والملاك وكافة الخبراء والمعنيين، للتوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين.وأضاف، كما سيتم الاستماع لكافة الأطراف ومنها الوزراء المعنيين بالحكومة.

حكم المحكمة الدستورية العليا

وأكد أن مجلس النواب سبق وأعلن التزامه بحكم المحكمة الدستورية العليا بتعديل المادة الأولى الخاصة بتثبيت القيمة للإيجار القديم، موضحا أن الحكم تضمن أن يتم التعديل خلال الانعقاد الحالي خاصة أنه الانعقاد الأخير في الفصل التشريعي الحالي، وهو ما يعني أن هناك فترة زمنية حتى شهر يوليو المقبل لإجراء التعديل التشريعى.

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

تشكيل لجنة برلمانية

وكان رئيس مجلس النواب أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من: لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم الدستورية العليا بشأن ملف قانون الإيجار القديم.

تشكيل لجنة برلمانية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

وتستهدف اللجنة البرلمانية، فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.

منهجية عمل اللجنة البرلمانية بشأن الإيجار القديم

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن منهجية اللجنة البرلمانية في مناقشة ملف قانون الإيجار القديم، تشتمل على:

أولا - الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف

ثالثا- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.

رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.

سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

تقرير لجنة الإسكان بشأن الإيجار القديم

وأكد رئيس مجلس النواب، على اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

وأكد رئيس النواب، التزام المجلس بالنظر في ملف قانون الإيجار القديم، من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.

حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

وقال رئيس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مسئولية مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن مجلس النواب، أمام مسئولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.

الوصول لصياغة تشريعية متوازنة بشأن الإيجار القديم

وأكد جبالي أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ يساعد في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز وبقوة من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذًا سديدًا.

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