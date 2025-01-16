نزيف وكسر بالجمجمة، نتيجة مناظرة النيابة لجثة مسن دهسته سيارة بالسلام

كشفت مناظرة نيابة السلام، لجثة مسن لقى مصرعه في حادث سير أثناء عبوره طريق 100، أن الجثة لشخص في العقد السادس من العمر.

وأضافت المناظرة أنه عثر بالجثة على إصابات عبارة عن جروح وسحجات وكدمات متفرقة ونزيف من الأنف والفم والأذنين فضلا عن كسر بالجمجمة.



مصرع شخص في حادث بالسلام

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بطريق 100 بدائرة قسم شرطة السلام.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مسن الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وفر قائد السيارة بها هاربا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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