مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

لقي شخصان، مصرعهما منذ قليل وأصيب ثالث في حادث انقلاب سيارة بطريق الداخلة العوينات بمحافظة الوادي الجديد.



جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصاب والمتوفين إلى مستشفى الداخلة المركزي.

وتلقى اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من ادارة النجدة يفيد مصرع شخصين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة بطريق الداخلة العوينات، حيث أصيب محمود عبد الجواد عبد الظاهر، 20 عاما، من أسوان وتوفي محمد إبراهيم أحمد بدوي أحمد، 37 عاما، من أسوان، عبد السلام محمد محمود منشاوي، 65 عامًا، من كفر الشيخ.



جرى نقلهم بالإسعاف إلى مستشفى الداخلة العام وجاري تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.