الأربعاء 15 يناير 2025
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محافظات

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

حادث سير بالوادي
حادث سير بالوادي الجديد، فيتو

لقي شخصان، مصرعهما منذ قليل وأصيب ثالث في حادث انقلاب سيارة بطريق الداخلة العوينات بمحافظة الوادي الجديد.


جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصاب والمتوفين إلى مستشفى الداخلة المركزي.

 وتلقى اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من ادارة النجدة يفيد مصرع شخصين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة بطريق الداخلة العوينات، حيث أصيب محمود عبد الجواد عبد الظاهر، 20 عاما، من أسوان وتوفي محمد إبراهيم أحمد بدوي أحمد، 37 عاما، من أسوان، عبد السلام محمد محمود منشاوي، 65 عامًا، من كفر الشيخ.


جرى نقلهم بالإسعاف إلى مستشفى الداخلة العام وجاري تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

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