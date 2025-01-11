السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

عبد الوهاب والموجى والطويل ضيوف التراث فى معهد الموسيقى العربية

المايسترو فاروق البابلي،
المايسترو فاروق البابلي، فيتو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى وذلك في الثامنة مساء غدا الأحد على مسرح معهد الموسيقى العربية. 

حفل فرقة الموسيقى العربية 

يتضمن البرنامج مختارات من روائع كبار المؤلفين منها شوفت بعينى لـ منير مراد، الحلوة داير شباكها - غلطة واحدة لـ محمد الموجى، مالى لـ بليغ حمدى، اللى يهواك أهواه - جانى اللى بحبه لـ محمد فوزى، يا رايحين الغورية - أسمر يا أسمرانى لـ كمال الطويل، وحياتك ياحبيبي - يا مسهرنى لـ سيد مكاوى، على فكرة إزيهم لـ أمين عبد الحميد، يا دنيا ياغرامى - ردى عليا لـ محمد عبد الوهاب، موشح صحت وجدًا لـ سيد درويش ودور أصل الغرام نظرة لـ محمد عثمان، موسيقى الأمل لـ زكريا أحمد وغيرها.

يؤدي الأغنيات كل من: أحمد الوزيرى، أحمد صبرى، محمد شوقى، رضوى سعيد، أسماء كمال، محى صلاح، نادين العمروسى، أحمد سرور. 

فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام ٢٠٠٤ وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

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