الأربعاء 15 يناير 2025
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محافظات

مدينة الأقصر تستعد لتنفيذ المشروع الإستراتيجي لاصطفاف المعدات

أثناء الاصطفاف
أثناء الاصطفاف

تفقد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر وبحضور حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر تجهيزات اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بمدينة الأقصر، المشاركة في تنفيذ المشروع الإستراتيجي لاصطفاف المعدات،وذلك للتأكد من استعداد المعدات ومدى جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية

ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن أهمية هذا الاصطفاف يأتي بهدف مراجعة جاهزية كافة المُعدات  للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية ومجابهة التغيرات المُناخية، حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف استعدادات المراكز والمدن  لتنفيذ «المشروع الإستراتيجي لاصطفاف المعدات» وفقًا للكتاب الدوري رقم 6243/3 الصادر من وزارة التنمية المحلية.

 

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