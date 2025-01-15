محافظ الأقصر يشهد تنفيذ المشروع الاستراتيجي لاصطفاف السيارات والمعدات

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، حضور تنفيذ المشروع الاستراتيجي لاصطفاف سيارات ومعدات أجهزة المحافظة، للتأكد من استعداد المعدات ومدى جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ، وذلك بحضور الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ.

اصطفاف معدات محافظة الأقصر



وشملت أعمال الاصطفاف إجراء تجربة عملية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لعملية إصلاح كسر لأحد خطوط المياه، كما استمع المحافظ إلى شرح من رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة اللواء أحمد محمد رمضان، عن جاهزية معدات الشركة للتعامل مع الأزمات طبقًا للموقف في حينه.

كما نفذت شركة الكهرباء، بيان عملي من خلال سيارة المعمل الهندسي (الاختبارات)، لتحديد الاعطال بأحد كابلات الجهد المتوسط، وتم الاستماع إلى جاهزية معدات الشركة حال انقطاع التيار الكهربائي والأزمات.



واستعرض ممثل هيئة الإسعاف بالمحافظة، اصطفاف عربات الإسعاف المشاركة في المشروع، بإجمالي عدد 13 عربة، والتجهيزات التي تضمها تلك السيارات للتعامل مع نقل الحالات خاصة في أوقات الأزمات والكوارث وتقديم الإسعافات الفورية لها.



واستعرض ممثل إدارة الحماية المدنية جاهزية معدات الإدارة للتعامل مع بلاغات وحالات الأزمات والكوارث من خلال أحدث الأجهزة لرفع الأنقاض والتعامل مع الحرائق ورفع السيارات، كما تم استعراض معدات مديرية الطرق وإدارة المرور ومختلف الجهات المشاركة في الاصطفاف.

كما تفقد المحافظ معدات حملات المراكز والمدن التي تنوعت ما بين لوادر وبلدوزرات وسيارات كسح وسيارات فنطاس مياه وقلابات وسيارات نقل وتلسكوبات والتي شملت “مدينة الأقصر 45 معدة، ومدينة إسنا 38 معدة، ومدينة البياضية 28 معدة، ومدينة الطود 24 معدة، ومدينة القرنة 26 معدة، ومدينة أرمنت 21 معدة، ومدينة الزينية 23 معدة”.

ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر بجاهزية المعدات موجها الشكر لكل الجهات المشاركة في الاصطفاف، ومؤكدا على أهمية هذا الاصطفاف الذي يوضح الجهود المبذولة من الدولة للاستعداد للتعامل مع أي أزمة أو كارثة طبيعية حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد على أهمية مراجعة جاهزية كافة المُعدات ووضع كافة السيناريوهات المحتملة للأزمات والكوارث للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طارئ.



رافق المحافظ في حضور الاصطفاف كل من أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الشيمي السكرتير المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرو المديريات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.

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