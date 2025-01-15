الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الأقصر يشهد تنفيذ المشروع الاستراتيجي لاصطفاف السيارات والمعدات

محافظ الأقصر يشهد
محافظ الأقصر يشهد تنفيذ المشروع الاستراتيجي لاصطفاف السيارات

شهد المهندس عبد المطلب عمارة  محافظ الأقصر، حضور تنفيذ المشروع الاستراتيجي لاصطفاف سيارات ومعدات أجهزة المحافظة، للتأكد من استعداد المعدات ومدى جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ، وذلك بحضور الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ.

اصطفاف معدات محافظة الأقصر 


وشملت أعمال الاصطفاف إجراء تجربة عملية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لعملية إصلاح كسر لأحد خطوط المياه، كما استمع المحافظ إلى شرح من رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة اللواء أحمد محمد رمضان، عن جاهزية معدات الشركة للتعامل مع الأزمات طبقًا للموقف في حينه.

كما نفذت شركة الكهرباء، بيان عملي من خلال سيارة المعمل الهندسي (الاختبارات)، لتحديد الاعطال بأحد كابلات الجهد المتوسط، وتم الاستماع إلى جاهزية معدات الشركة حال انقطاع التيار الكهربائي والأزمات.


واستعرض ممثل هيئة الإسعاف بالمحافظة، اصطفاف عربات الإسعاف المشاركة في المشروع، بإجمالي عدد 13 عربة، والتجهيزات التي تضمها تلك السيارات للتعامل مع نقل الحالات خاصة في أوقات الأزمات والكوارث وتقديم الإسعافات الفورية لها.


واستعرض ممثل إدارة الحماية المدنية جاهزية معدات الإدارة للتعامل مع بلاغات وحالات الأزمات والكوارث من خلال أحدث الأجهزة لرفع الأنقاض والتعامل مع الحرائق ورفع السيارات، كما تم استعراض معدات مديرية الطرق وإدارة المرور ومختلف الجهات المشاركة في الاصطفاف.                                   

كما تفقد المحافظ  معدات حملات المراكز والمدن التي تنوعت ما بين لوادر وبلدوزرات وسيارات كسح وسيارات فنطاس مياه وقلابات وسيارات نقل وتلسكوبات والتي شملت “مدينة الأقصر 45 معدة، ومدينة إسنا 38 معدة، ومدينة البياضية 28 معدة، ومدينة الطود 24 معدة، ومدينة القرنة 26 معدة، ومدينة أرمنت 21 معدة، ومدينة الزينية 23 معدة”.       

 

ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر بجاهزية المعدات موجها الشكر لكل الجهات المشاركة في الاصطفاف،  ومؤكدا على أهمية هذا الاصطفاف الذي يوضح الجهود المبذولة من الدولة للاستعداد للتعامل مع أي أزمة أو كارثة طبيعية حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد على أهمية مراجعة جاهزية كافة المُعدات ووضع كافة السيناريوهات المحتملة للأزمات والكوارث  للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طارئ.


رافق المحافظ في حضور الاصطفاف كل من أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الشيمي السكرتير المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرو المديريات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر اصطفاف معدات محافظة الأقصر الأزمات والكوارث مركز ومدينة الطود

مواد متعلقة

مدينة الأقصر تستعد لتنفيذ المشروع الإستراتيجي لاصطفاف المعدات

محافظ الأقصر يشهد لقاء جماهيريا مع أهالي حاجر الأقالتة لبحث مطالبهم

جامعة طيبة التكنولوجية تتعاون مع "مستقبل مصر" لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة بالأقصر
ads

الأكثر قراءة

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

أعلى راتب بالعالم، صندوق الاستثمار السعودي يفتح خزائنه أمام محمد صلاح للانضمام للهلال

المسلماني ردًا على بيان النقابة: نحن في خدمة القرآن الكريم وليس في خدمة القراء 

صلاح قد لا يكمل الموسم في ليفربول، مفاجأة جديدة في مفاوضات الهلال السعودي

تطور مفاجئ، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء يشهد احتفالية افتتاح خطوط تجميع سيارات "جيلى" فى مصر

إثيوبيا تقع في مأزق تمويل سد النهضة، وخبراءهم يكشفون سر سوء التخطيط وتغيير التصميم

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

منوعات

المزيد

يظهر فيه 5 أشخاص، فيديو عن لغز حرائق كاليفورنيا

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

تفاصيل فضيحة أسقطت حكومة بكاملها! والسبب إدارة الضرائب

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الزمر وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل صحية ومادية

أسماء سورة السجدة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية