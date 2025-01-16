وكيل التعليم بالغربية: لا شكاوى من الورقة الامتحانية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.

امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، وتزامنا ً مع سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 في يومها السادس.

عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول اللجان

وشدد وكيل تعليم الغربية على ضرورة المتابعات المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية والمتابعة والمراحل الثلاث، أثناء سير الامتحان، وعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للملاحظين والمراقبين، والتصدي لحالات الغش، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.

التصدي لحالات الغش

ووجه بضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم المدرسة على وجهي ورقة الأسئلة، والتأكد من إعداد أوراق الأسئلة، ومطابقتها لأعداد الطلاب وفق كشوف المناداة، والتأكد من أوراق الأسئلة الخاصة بطلاب الدمج، ومراعاة توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد وكيل تعليم الغربية أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق أي شكاوى من لجان سير الامتحان ولا يوجد ما يعكر صفو سيرها.

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