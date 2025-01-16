الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي غير مرخص للنصب على المواطنين بمدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة  جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة أحد الأشخاص كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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