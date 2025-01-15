الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمدينة نصر

ضبط شخص
ضبط شخص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص"،  للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بمنطفة مدينة نصر.


ضبط شخص بالنصب والاحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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ضبط شخص بالنصب والاحتيال على المواطنين وزارة الداخلية مدينة نصر الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة كيان تعليمي قسم شرطة ثان مدينة نصر

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