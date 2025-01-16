موقف الزمالك والمصري، ترتيب مجموعات الكونفدرالية قبل الجولة الأخيرة

الكونفدرالية، تحدد الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية المقاعد المتبقية والترتيب النهائي للمجموعات موسم 2024-2025.

ويسدل الستار يوم الأحد المقبل علي مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025.

ترتيب مجموعات الكونفدرالية قبل الجولة السادسة والأخيرة

وجاء ترتيب مجموعات الكونفدرالية قبل الجولة السادسة والأخيرة كالتالي

ترتيب المجموعة الأولى



1- النادي الرياضي القسنطيني الجزائري: 12 نقطة.

2- سيمبا التنزاني: 10 نقاط.

3- أونزي برافوش الأنجولي: 7 نقاط.

4- الصفاقسي التونسي: بدون نقاط.



ترتيب المجموعة الثانية

1- نهضة بركان المغربي برصيد 13 نقاط.

2- ستيلينبوش الجنوب إفريقي: 9 نقاط.

3- ستاد مالي المالي: 4 نقاط.

4- لوندا سول الأنجولي: نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة الثالثة



1- اتحاد العاصمة الجزائري: 11 نقاط.

2- جراف دي داكار السنغالي: 8 نقاط.

3- أسيك ميموزا الإيفواري: 5 نقاط.

4- أورابا يونايتد البوتسواني: نقطتين.



ترتيب المجموعة الرابعة



1- الزمالك: 11 نقاط.

2- المصري: 6 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري: 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي: 4 نقاط.

مواعيد الجولة السادسة والأخيرة لبطولة الكونفدرالية

الأحد 19 يناير

الصفاقسي ضد برافوس - 3 عصرًا - الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس

نادي سيمبا ضد شباب قسنطينة - 3 عصرًا - ملعب بنجامين مكابا الوطني

المصري ضد بلاك بولز - 6 مساءً - ملعب الجيش ببرج العرب

الزمالك ضد إنيمبا - 6 مساءً - ملعب القاهرة الدولي

اتحاد الجزائر ضد نادي دياراف - 9 مساءً - ملعب 5 يوليو

أسيك ميموزا ضد نادي أورابا يونايتد - 9 مساءً - ملعب فيليكس هوفويت بوانيي

الملعب المالي ضد لواندا - 9 مساءً - ملعب 26 مارس

نهضة بركان ضد نادي ستيلينبوش- 9 مساءً - الملعب البلدي ببركان

ونجحت 4 أندية عربية في العبور إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية وعلى رأسهم نادي الزمالك حامل اللقب، إلى جانب شباب قسنطينة الجزائري ونهضة بركان المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، ويتنافس المصري البورسعيدي على المقعد الخامس عربيا مع إنيمبا النيجيري.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية



1- شباب قسنطينة الجزائري (المجموعة الأولى).

2- نهضة بركان المغربي (المجموعة الثانية).

3- ستيلينبوش الجنوب إفريقي (المجموعة الثانية).

4- اتحاد العاصمة الجزائري (المجموعة الثالثة).

5- الزمالك ( المجموعة الرابعة).

ويتواجد الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية والمصري البورسعيدي، في مجموعة واحدة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025.

وتضم المجموعة الرابعة الزمالك والمصري بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.



وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز وحسم تأهله رسميًا للدور المقبل من الكونفدرالية، بعد أن تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة.



ويتنافس المصري البورسعيدي، الذي يمتلك 6 نقاط، وإنيمبا النيجيري صاحب الـ5 نقاط وبلاك بولز صاحب الـ 4 نقاط على التذكرة الثانية في الجولة السادسة والأخيرة.

وكان الصفاقسي التونسي ودع البطولة في مفاجأة كبرى بعد أن ظل في ذيل الترتيب بدون نقاط، بينما حسم شباب قسنطينة الجزائري تأهله بجمعه 12 نقطة.



وتأهل نهضة بركان المغربي برصيد 12 نقطة من المجموعة الثانية، ومعه ستيلينوش الجنوب إفريقي بـ9 نقاط، في حين يحتل استاد مالي المركز الثالث بـ4 نقاط.



وضمن اتحاد العاصمة الجزائري التأهل من المجموعة الثالثة بعد وصوله إلى 11 نقطة، بينما يتنافس جاراف السنغالي 8 نقاط وأسيك ميموزا الإيفواري 5 نقاط على البطاقة الأخيرة من المجموعة.

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