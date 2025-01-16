الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

مرشح ترامب لإدارة الميزانية يرفض الالتزام بصرف المساعدات المتبقية لأوكرانيا

راسل فوت مرشح ترامب
راسل فوت مرشح ترامب لرئاسة مكتب الإدارة والميزانية، فيتو

أظهر راسل فوت مرشح  ترامب لرئاسة مكتب الإدارة والميزانية أمام الكونجرس أمس ترددا في الالتزام بصرف مساعدات مالية لأوكرانيا ما يعد مؤشرًا مبكرًا على توتر محتمل مع أعضاء الكونجرس.


وبحسب الشبكة فقد تجنب فوت وضع مسألة تخصيص المليارات المتبقية من الميزانية التي خصصها الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء الماضي لدعم أوكرانيا على عاتقه، قائلا: إنه لن يستبق خطوات الرئيس المنتخب دونالد ترامب فيما يتعلق بالسياسات الخارجية للبلاد.

وتشير الشبكة إلى أن رفض فوت الإفراج عن هذه المليارات لصالح أوكرانيا يعد مؤشرا مبكرا على وجود خلاف بين الكونجرس والإدارة القادمة.

وأوضحت الشبكة نقلا عن كلمة فوت أمام الكونجرس، أن إدارة ترامب قد تلجأ إلى نظام حجز الأموال Impoundment، والتي تتيح للرئيس الامتناع عن إنفاق الأموال التي سبق أن خصصها الكونغرس".

وتعهّد بدراسة مسألة تطبيق هذه الإجراءات والأموال المتبقية للمساعدات المقدمة لأوكرانيا بعد تولي ترامب منصبه.

ووفقا له لا يزال هناك 3 مليارات دولار في ميزانية الولايات المتحدة مخصصة لمساعدة أوكرانيا، وستتولى إدارة دونالد ترامب الجديدة التصرف بها.

وقال: "سنضع نهجا واستراتيجية مناسبة للتعامل مع هذه المسألة عندما تتولى إدارة ترامب السلطة في 20 يناير الجاري".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق خلال اجتماع في ألمانيا أن بلاده تخصص حزمة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح أوستن أن الحزمة تتضمن "صواريخ إضافية لسلاح الجو الأوكراني ومزيدا من الذخائر، وذخائر أرض-جو وعتادا آخر لدعم طائرات إف-16 الأوكرانية".

وأكد البنتاغون أن إدارة الرئس الأمريكي الحالي جو بايدن لن يسعفها الوقت لإرسال ما تبقى من حزم المساعدات المخصصة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن أكثر من ملياري دولار ستترك تحت تصرف الرئيس القادم دونالد ترامب.

وحذرت موسكو مرارا من أن الدعم المالي لكييف وضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لن يساهما سوى في إطالة أمد الصراع، كما أكدت أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لكييف تعتبر هدفا مشروعا للجيش الروسي.

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