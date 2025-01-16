هل يمكن الشفاء من نزلة البرد دون تناول المضادات الحيوية

أكدت وزارة الصحة أنه يمكن الشفاء من نزلات البرد وليس شرطًا تناول المضاد الحيوي كما يعتقد الكثير من الأشخاص بضرورة اخذ مضاد حيوي ليتم شفاؤه.

عدوى فيروسات الجهاز التنفسي تختفي خلال أسبوع

وأوضحت وزارة الصحة أنه عادة ما تختفي عدوى فيروسات الجهاز التنفسي خلال أسبوع أو أسبوعين.

ووجهت نصائح للبقاء بصحة جيدة والحفاظ على صحة الآخرين من خلال:

١- حافظ علي نظافة اليدين

٢- الراحة خلال فترة الإصابة

٣- تجنب الاتصال الوثيق مع شخص مصاب

٤- تغطية الفم عند السعال

٥- تجنب العطس في وجه الآخرين

٦- الالتزام بالأدوية الموصوفة، من جانب الطبيب وعدم توققها عند الشعور بالتحسن

وفي موسم الشتاء ومع زيادة الإصابات بنزلات البرد، لا يخلو بيت في هذه الفترة من مصاب بنزلة برد أو فيروس الإنفلونزا سواء بأعراض بسيطة أو متوسطة أو شديدة.

وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الإصابة بنزلات البرد.

وتضمنت نصائح وزارة الصحة:

١- ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات.

٢- تناول أطعمة صحية تقوي المناعة.

٣- شرب السوائل الدافئة.

ونزلات البرد هي مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي، وتشمل:

1- سعال.

2- حمى.

3- صعوبة التنفس.

4- ألم الحلق.

5- انسداد الأنف.

6-نزيف من الأنف.

7- ألم الرأس.

8- التهاب العينين.

9- إرهاق.



وتتضمن طرق العلاج لنزلات البرد:

1-الراحة.

2- شرب السوائل الدافئة

3- تناول الأدوية المخففة للأعراض مثل الباراسيتامول.

4- استخدام البخاخات الأنفية.

5- تناول الأدوية المضادة للفيروسات.

6- تناول الأدوية المضادة للحساسية.

وتتضمن طرق الوقاية:

1-غسل اليدين بالماء والصابون.

2- ارتداء الكمامة.

3-تجنب الأماكن المزدحمة.

4- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

5-ممارسة الرياضة بانتظام.

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