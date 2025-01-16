الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بشير التابعي: إمام عاشور نجم الشباك في مصر وابتعاده عن المنتخب الوطني أضر بحسام حسن

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

الزمالك، أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أنه يجب عودة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لصفوف منتخب مصر في الفترة القادمة.

 

منتخب مصر تضرر بغياب إمام عاشور

وقال بشير، في تصريحات تليفزيونية: "لاعبان مميزان أفضل من 20 صفقة، وإمام عاشور، لاعب جيد، ويجب أن ينضم للمنتخب وابتعاده أضر المنتخب الوطني وأضر حسام حسن، ويجب أن تم احتواؤه من قبل المدرب".

بشير التابعي، فيتو
بشير التابعي، فيتو

إمام عاشور نجم الشباك

وتابع:" إمام عاشور، أصبح نجم الشباك في مصر، وليس عند الأهلي فقط".

وأكمل:" كيف يعاني الأهلي من ضغوط وهو يمتلك تلك الإمكانيات، وكل ما يقال مبررات غير مقبولة، والزمالك عنده كل الأمراض المستعصية، ولا يوجد فلوس أو إدارة أو مدرب أو لاعبين".

وواصل:" في الزمالك العديد من اللاعبين تشارك في مراكز غير مراكزها، ولو هنعذر الأهلي بسبب الضغوط، كده نعمل تعظيم سلام للعيبة الزمالك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك إمام عاشور النادي الأهلي المنتخب الوطني حسام حسن

مواد متعلقة

سيف الجزيري ينضم لقائمة الزمالك استعدادا لمباراة حرس الحدود

جروس يحذر رباعي الزمالك من الإنذارات قبل مواجهة حرس الحدود

بشير التابعي: رحيل زيزو يسبب انهيار الزمالك وإدارة النادي بتسلم اللاعب للجمهور

بشير التابعي: كولر قالب وشه على مجلس الخطيب وسبب إنساني وراء التعاقد مع عمر الساعي
ads

الأكثر قراءة

أنت عايز تتخانق وخلاص، مشادة بين ياسر إبراهيم والشحات بعد مباراة الجونة (فيديو)

شبورة وتقلبات أخرى، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم وهذا موعد انحسار الأمطار

مراوغة أخيرة، نتنياهو يتهم حماس بمحاولة تعديل اتفاق غزة

تحفيل خليجي، برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد الفوز على ريال بيتيس 1/5 (صور)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، قفزة غير مسبوقة في الجمبري وانخفاض البوري والمرجان

بشير التابعي: إمام عاشور نجم الشباك في مصر وابتعاده عن المنتخب الوطني أضر بحسام حسن

قفزة في البيضاء وارتفاع طفيف بالرومي، أسعار الجبن اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الرمان واليوسفي وارتفاع الكاكا

منوعات

المزيد

رياح قوية تشعل حريقين هائلين في لوس أنجلوس

وزعوهم على مدارس تانية، طلاب يستأنفون دراستهم بعد حرق مدارسهم في كاليفورنيا

احتفالات أهالي خان يونس بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

احتفالات في غزة قبيل الإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 15/1/2025

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

في 10 نقاط.. بنود الاتفاق التاريخي لوقف إطلاق بين حماس وإسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية