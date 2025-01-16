أحمد بلال: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر

إمام عاشور، أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، طور من أدائه في الموسم الحالي.

أفضل لاعب في مصر

وقال بلال، في تصريحات تليفزيونية: "إمام عاشور، منذ بداية الموسم وهو يقدم مستوى مميز، وهو أفضل لاعب في مصر، وطور من مستواه وبدأ في الدخول منطقة الجزاء لتسجيل الأهداف".

وتابع: "إمام عاشور، يجيد ويحب اللعب في مركز الجناح الشمال، وكان يؤدي ويتألق في هذا المركز مع حرس الحدود، وتم تغيير مركزه في الزمالك".

إمام عاشور يطور أداءه

وأكمل: "إمام عاشور، أداؤه متطور وقاد الأهلي للفوز في 3 مباريات متتالية، والأهلي يكون عنده مشكلة في بداية المباراة بسبب القلق والضغوط".

إمام عاشور يقود الأهلي للفوز على الجونة

قاد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي فريقه لتحقيق انتصار هام على نظيره الجونة بعدما سجل هدفي الفوز في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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