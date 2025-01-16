4 خطوات فقط، أفضل روتين مسائي لبشرة صحية ومشرقة

تبحث العديد من السيدات عن الروتين المسائي المثالي لبشرة صحية، والتي يروج له العديد من الأشخاص على أنه يجب أن يكون من 10 خطواط أو أكثر وبمنتجات مرتفعة الثمن، والذي أثبت الدراسات أنه غير صحيح بالمرة.

في الواقع عند اتباع روتين بشرة ذو خطوات كثيرة، يؤدي هذا لإرهاق البشرة وظهور نتائج عكسية، والحقيقة أن العناية بالبشرة في الليل، تتطلب روتين الأساسي من أربع خطوات فقط على النحو التالي:

التنظيف

العلاج

الترطيب

الترطيب

الخطوة 1: التنظيف

في البداية، احرصي دائمًا على تنظيف الوجه بشكل صحيح، التنظيف مهم جدًا ولكن غالبًا ما يتم تجاهله.

إزالة كل الأوساخ والدهون الزائدة من وجه أمر بالغ الأهمية للخطوة التالية من روتين العناية بالبشرة لامتصاصها والعمل بشكل أفضل، ويكون التنظيف المزدوج أفضل خيار وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، ويكون كالآتي:

منظف زيتي

كلما استخدمتي أي منتج مكياج أساسي - مثل كريم BB أو كريم الأساس أو الكونسيلر - يجب البدء بإزالته باستخدام منظف زيتي.

ضعي منظف الزيت على البشرة الجافة مع تدليكها قليلًا، وأنهي العملية بشطفها بالماء، ثم أنتقل إلى خطوة التنظيف التالية.

منظف مائي

في الأيام التي لا ترتدي فيها أي مكياج، انتقلي إلى هذه الخطوة مباشرتًا إلى هذه الخطوة، من الأمور التي يجب تذكرها أن هذا المنتج يجب أن يكون لطيفًا، ولا يسبب تهيجًا للعين، ولا يترك البشرة مشدودة وجافة، ويجب أن يتم شطفه بسهولة وإزالة الأوساخ والأتربة من البشرة بفعالية.

الخطوة 2: العلاج

يوضع المصل بعد التنظيف مباشرة، وهو منتج يحتوي على كمية مركزة من المكونات المحددة لمعالجة مشاكل الجلد معينة، وهناك العديد من الأصناف للاختيار من بينها.

ويجب الانتباه إلى ما تحتاجه البشرة حقًا، يجب الانتباه إلى كيفية تفاعل الجلد مع المنتج، وإذا كانت النتيجة سيئة من المهم التوقف على الفور.

إليك بعض المكونات التي يجب البحث عنها في المصل لكل مشكلة من مشاكل البشرة:

حب الشباب: BHA (حمض الساليسيليك)، AHA (حمض اللاكتيك، حمض الجليكوليك، حمض المندليك)

فرط التصبغ: فيتامين سي، النياسيناميد، مستخلص عرق السوس، ألفا أربوتين

مضاد للشيخوخة: الريتينول، الببتيد

الخطوة 3: الترطيب

يضيف استخدام التونر دفعة إضافية من الترطيب عندما تشعر البشرة بالجفاف، وخاصة خلال فصل الشتاء، وهو منتج يشبه الماء تم تركيبه بمكونات مفيدة أخرى تساعد على إضافة المزيد من الترطيب للبشرة (يمكن الاستغناء عن هذه الخطوة في الأيام التي تشعرين أن بشرتك لا تحتاج لترطيب إضافي).

عادةً ما يكون مليئًا بمضادات الأكسدة أو المرطبات، والتي تجذب الماء إلى البشرة، ضعي كمية وفيرة منه في راحة اليد والضغط عليها برفق على وجهي حتى يمتص بالكامل.

الخطوة 4: الترطيب

يساعد المرطب على حبس كل الفوائد التي تم وضعها في الخطوات السابقة، مع ضمان بقاء البشرة رطبة.

ضعي كميات وفيرة من المرطب الذي يحتوي على ملمس خفيف ولا يترك أي بقايا لزجة، من المهم العثور على منتج خفيف ولا يحتوي على كحول أو عطور.

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