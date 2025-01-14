الثلاثاء 14 يناير 2025
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صحة ومرأة

كيف يسبب التوتر الطفح الجلدي؟ وطريقة علاجه بالمنزل

الطفع الجلدي الناتج
الطفع الجلدي الناتج عن التوتر، فيتو

قد يؤدي التوتر إلى ظهور طفح جلدي مثير للحكة على البشرة، فالشرى الناتج عن التوتر هو حالة حقيقية.

فيميل الناس إلى التفكير في التوتر في سياق عقلي أو عاطفي، لكنه قد يسبب أيضًا أعراضًا جسدية، قد يبدأ قلبك في التسارع، على سبيل المثال، أو قد يشعر الشخص باضطراب في المعدة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وتعكس هذه الاستجابات استجابة المعروفة بـ "القتال أو الهروب" المدمجة في الجسم والتي يقودها الجهاز العصبي اللاإرادي، والذي تعد أحد اعرضها الطفح الجلدي الناتج عن الإجهاد والشرى.

 

قد تشمل استجابة الجسم للإجهاد إطلاق مادة كيميائية طبيعية تُعرف باسم الهيستامين، ورغم أن هذا يتم كإجراء وقائي، إلا أن النتائج قد تكون لها عواقب غير مقصودة، مثل الشرى.

تحدث نفس العملية أثناء رد الفعل التحسسي، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور الشرى.

كيف يبدو الشرى الناتج عن التوتر؟

الشرى عبارة عن نتوءات حمراء مرتفعة أو بقع تظهر على الجلد، وعادة ما تكون صغيرة - بحجم طرف الإصبع، ولكن الشرى الفردي يمكن أن يغطي أيضًا مساحة بحجم الطبق (قد تندمج الشرى الأصغر حجمًا في بعض الأحيان في بقع ضخمة تسمى اللويحات أيضًا.)

ويصاحب الطفح الجلد الحكة والحرق وحتى الألم.

هل بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بالشرى؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بالشرى الناتج عن الإجهاد، ولكنه يميل إلى أن يكون أكثر شيوعًا بين النساء، وويبدو أيضًا أنه يؤثر غالبًا على الأشخاص في العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات من العمر.

وإذا كان الشخص يعاني من الشرى الناتج عن المواد المسببة للحساسية، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالشرى الناتج عن الإجهاد.

كيفية التخلص من الشرى والطفح الجلدي الناتج عن التوتر؟

غالبًا ما يختفي الطفح الجلدي الناتج عن الإجهاد في غضون يوم أو يومين، ولكن قد تظهر دفعة أخرى من الشرى كبديل - خاصة إذا كان الشخص لا يزال يتعامل مع مسببات التوتر.

قد تأتي وتختفي أيضًا نوبات الشرى الناتجة عن الإجهاد على شكل موجات ويمكن أن تشتعل مرة أخرى بعد بضعة أسابيع من اختفائها.

علاج الطفح الجلدي الناتج عن التوتر:

جرب الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، يمكن لمضادات الهيستامين مثل السيتريزين أو الفكسوفينادين أو اللوراتادين أن تمنع تأثير الهيستامين في التخلص من الشرى، ويمكن تناول الدواء عن طريق الفم أو وضعه موضعيًا.

تجنب بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، يمكن أن يساعد الأسبرين والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية الأخرى مثل الإيبوبروفين في بعض الأحيان في تحفيز الشرى.

الاستحمام، يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى تأجيج الشرى وتهيجه، لذا تجنب الاستحمام لفترة طويلة وبخار الماء، واستخدم الصابون الخفيف والخالي من العطور.

ارتدِ ملابس مناسبة، يمكن أن تزيد الملابس الضيقة التي تفرك الشرى من تهيج بشرتك، من الأفضل ارتداء ملابس فضفاضة حتى تهدأ الأمور.

استرخ، إذا كان التوتر هو السبب المحتمل لشرى، فحاول تقليل التوتر في حياتك.

تذكر أيضًا أن التوتر ليس السبب الوحيد المحتمل للشرى، قد يكون سبب الطفح الجلدي تناول طعام غير عادي، أو ربما لا تتفق بشرتك مع شامبو جديد أو منظف غسيل، وقد يكون الأمر بسيطًا مثل الحرارة في الخارج أيضًا.

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الجهاز العصبي اللاإرادي الطفح الجلدي مضادة للالتهابات الطفح الجلدي الناتج عن التوتر التوتر لتخلص من الشرى
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