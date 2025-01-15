أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يتخطى الجونة ويتصدر الدوري.. أعلى راتب في العالم يقرب محمد صلاح من الهلال.. و48 ساعة تفصل مرموش عن مانشستر سيتي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاءت كالتالي:



حقق النادي الأهلي فوزا هاما على نظيره الجونة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

في الدقيقة 62، أحرز إمام عاشور هدف الأهلي الأول بعد تمريرة بينية من محمد مجدي أفشة، لينفرد إمام بالمرمى ويسددها في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز إمام عاشور الهدف الثاني بعد عرضية أرضية من كريم الدبيس قابلها عاشور بتسديدة في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

يبدو أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أصبح قريبا من الانضمام إلى الهلال السعودي في صفقة انتقال حر في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير سعودية أن في صندوق الاستثمار السعودي، قرر أن يجعل محمد صلاح هو صاحب أعلى راتب في العالم بين نجوم كرة القدم، حيث من المقرر أن يحصل على راتب يفوق ما يحصل عليه كريستيانو رونالدو، قائد النصر، مما يعني الحصول على أكثر من 200 مليون يورو.

اقترب عمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر من حسم انتقاله إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية فإن صفقة عمر مرموش في طريقها للإتمام، حيث يعتقد مانشستر سيتي أن الصفقة يمكن أن تُحسم في نطاق 70 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى 5-10 ملايين يورو كإضافات.

وتابعت أن السيتي يدفع نحو التوصل لاتفاق خلال الـ48 ساعة المقبلة وفي هذه المرحلة، من غير المرجح أن يشارك عمر مرموش في مباراة دورتموند يوم الجمعة.

مرموش تمكن من قيادة آنتراخت فرانكفورت بالأمس للفوز على فرايبورج بهدفين لهدف ليصل إلى الهدف رقم 15 هذا الموسم في الدوري الألماني، ويتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع هاري كين.

ودع فريق نانت منافسات كأس فرنسا من دور الـ 32 على يد فريق بريست، وذلك بالخسارة أمام بهدفين مقابل هدف.

وشارك مصطفى محمد مع نانت في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

وسجل الأهداف عبد الله سيما (24') وبرندان تشاردونيت (34') فيما سجل هدف نانت هوريست بالدقيقة 83.

وكان نانت قد تعادل مع موناكو في الدوري الفرنسي في آخر مبارياته بالدوري.

وسجل أهداف نانت كل من ماركوس أبلين في الدقيقة 12 وكينجسلي أميان في الدقيقة 46، فيما سجل أهداف موناكو، بيل أومبولو في الدقيقة 52 محمد ساليسو في الدقيقة 59.

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة كارلوس باستور المدير الفني، فوزا هاما على نظيره منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة العالم المقامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب مصر بنتيجة (21-11).

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد منتخب مصر إلى نقطتين يتصدر بهما ترتيب المجموعة الثامنة.

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره غزل المحلة، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

في الدقيقة 32، أحرز بيراميدز هدفه الأول عن طريق علي جبر، بعد ركلة ركنية نفذت بجملة تكتيكية انتهت بعرضية من الشيبي قابلها الكرتي برأسية نحو خط المرمى ومن ثم أكملها علي جبر في المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز بيراميدز هدفه الثاني في الدقيقة 51 عن طريق إبراهيم عادل، بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى من رمضان صبحي حاول تشتيتها الدفاع ولكن ذهبت إلى إبراهيم عادل الذي سددها سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 84، سجل فيستون ماييلي هدف بيراميدز الثالث بعدما استغل تمريرة بينية من صديق أوجولا انفرد بها ماييلي لينفرد الحارس وسددها سكنت المرمى، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

دخل ناد سعودي جديدة في المنافسة على ضم محمد صلاح نجم ليفربول، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع ليفربول بشأن التجديد.

ورغم أن الفترة الماضية شهدت أنباء عن اقتراب محمد صلاح من الهلال السعودي، إلى جانب مفاوضات من اتحاد جدة، إلا أن ناديا جديدا أبدى اهتمامه بضم النجم المصري.

وحسبما أفادت تقارير موقع "Caught Offside" البريطاني، فإن اللاعب المصري مطلوب في الاتفاق السعودي، من خلال اهتمام ستيفن جيرارد لاعب ليفربول السابق، والذي يتولى حاليا منصب مدرب الاتفاق وقائد مشروع النادي.

اعتذر هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرخ العراقي، عن عدم استكمال مهمته مع الفريق العراقي في الموسم الحالي، وتقدم باعتذار رسمي إلى مجلس إدارة النادي برئاسة كريم حمادي.

وقرر مجلس إدارة الكرخ العراقي فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، مع استمرار الجهاز المعاون.

وأعلن نادي الكرخ فسخ تعاقده مع هيثم شعبان وتعيين أحمد عبد الجبار مدربا للفريق خلفا له، فيما أبقت إدارة الكرخ على المصري الآخر، عمرو حسن المدرب المساعد في منصبه.

وقال نادي الكرخ في بيان: "قرر نادي الكرخ اليوم الاربعاء في إجتماع استثنائي لها فسخ عقد مدرب فريق الكرة بالنادي هيثم شعبان بالتراضي"

" فيما اعتمدت أحمد عبد الجبار مدربًا للفريق مع إبقاء الجهاز المساعد المكون من عمرو حسن ومدرب حراس المرمى ولينداروخسي سيلفا، ومدرب اللياقة البدنية لويز اندريه".

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