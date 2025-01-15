هيثم شعبان يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الكرخ العراقي

اعتذر هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرخ العراقي، عن عدم استكمال مهمته مع الفريق العراقي في الموسم الحالي، وتقدم باعتذار رسمي إلى مجلس إدارة النادي برئاسة كريم حمادي.

وقرر مجلس إدارة الكرخ العراقي فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، مع استمرار الجهاز المعاون.

بيان نادي الكرخ العراقي

وأعلن نادي الكرخ فسخ تعاقده مع هيثم شعبان وتعيين أحمد عبد الجبار مدربا للفريق خلفا له، فيما أبقت إدارة الكرخ على المصري الآخر، عمرو حسن المدرب المساعد في منصبه.

وقال نادي الكرخ في بيان: "قرر نادي الكرخ اليوم الاربعاء في إجتماع استثنائي لها فسخ عقد مدرب فريق الكرة بالنادي هيثم شعبان بالتراضي"

" فيما اعتمدت أحمد عبد الجبار مدربًا للفريق مع إبقاء الجهاز المساعد المكون من عمرو حسن ومدرب حراس المرمى ولينداروخسي سيلفا، ومدرب اللياقة البدنية لويز اندريه".

وسبق لهيثم شعبان تدريب أندية سيراميكا كليوباترا والداخلية وبتروجت قبل الانتقال لتدريب الكرخ.

وتولى هيثم شعبان تدريب الكرخ بعدما رحل عن قيادة فريق الداخلية.





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