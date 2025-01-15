الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بوخوم متذيل ترتيب الدوري الألماني يتخطى سانت باولي بهدف

فريق بوخوم
فريق بوخوم

الدوري الألماني، فاز فريق بوخوم على نظيره سانت باولي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب رورستاديون، ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني.

أحرز هدف المباراة الوحيد فيليب هوفمان في الدقيقة 66، ليقود فريقه بوخوم لفوز هام وحصد النقاط الثلاث.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه آدم دزويجالا لاعب سانت باولي.

 

ترتيب بوخوم وسانت باولي في جدول ترتيب الدوري الألماني

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بوخوم إلى 9 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما يتجمد رصيد سانت باولي عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

 

آينتراخت فرانكفورت يسحق فرايبورج برباعية بالدوري الألماني 

وضمن نفس الجولة، حقق فريق آينتراخت فرانكفورت، فوزًا كبيرًا أمام  نظيره فرايبورج بنتيجة 4-1 في  المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "دوتش بانك بارك" ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الألماني.

وافتتح فرايبورج التسجيل عن طريق ريتسو دوان في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل فرانكفورت عن طريق روبن كوخ في الدقيقة 42 من صناعة المحترف المصري عمر مرموش.

وأحرز عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وأضاف هوجو ايكيتيكي في الدقيقة 71، واختتم الأهداف نامدي كولينز في الدقيقة 81.

الصورة

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورج 

وشهد تشكيل فرانكفورت تواجد عمر مرموش أساسيا، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

قد تكون صورة ‏نص‏

 

ويحتل فرانكفورت حاليًّا المركز الثالث برصيد 33 نقطة، في حين أن فرايبورج لديه 27 نقطة في المركز السابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الألماني بوخوم سانت باولي فيليب هوفمان مباراة بوخوم وسانت باولي

مواد متعلقة

تشكيل مباراة فيردر بريمن وهايدنهايم بالدوري الألماني

الدوري الألماني، مرموش يسجل ويصنع 3 أهداف في فوز فرانكفورت على بوخوم 7-2
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

أخطر من الأمطار، الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين من هذه الظاهرة

بث مباشر، مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين ببطولة العالم للرجال 2025 لـ كرة اليد

أول تعليق من السيسي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أول صور لحادث تصادم 20 سيارة بالطريق الأوسطي ومصرع وإصابة 10 أشخاص

بايدن يشرح مراحل صفقة غزة وموعد الوقف الكامل لإطلاق النار بالقطاع

ترامب يعلن رسميا التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة: تمت الصفقة

الإعلان رسميا عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

منوعات

المزيد

احتفالات في غزة قبيل الإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

إنقاذ رجل وكلبه بعد سقوطهما ببحيرة متجمدة في بوسطن

ارتفاع عدد ضحايا مشروب كحولي مغشوش في تركيا لـ 19 شخصا

يظهر فيه 5 أشخاص، فيديو عن لغز حرائق كاليفورنيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 15/1/2025

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلى اليوم الأربعاء15/1/2025؟

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كيا موديل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خلال ملتقى السيرة النبوية، علماء الأزهر يوضحون الدروس المستفادة من الجهر بالدعوة

معنى نقموا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 من سورة البروج

هل يقبل صيام رمضان من تارك الصلاة والزكاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية