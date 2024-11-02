الدوري الألماني، مرموش يسجل ويصنع 3 أهداف في فوز فرانكفورت على بوخوم 7-2

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت على نظيره بوخوم بنتيجة 7-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "دوتش بانك بارك"، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني الممتاز.

وصنع عمر مرموش الهدف الأول لزميله إيكيتيكي بالدقيقة 9، فيما سجل الدولي المصري الهدف الثاني في الدقيقة 17 عن طريق ركلة حرة مباشرة، وسجل الهدف الثالث اللاعب أنسجار كنوف في الدقيقة 20، فيما سجل الهدف الرابع ناثانيل براون في الدقيقة 32، وسجل هدف بوخوم الثاني اللاعب فيليب هوفمان في الدقيقة 51، فيما سجل محمود داوود الهدف الخامس في الدقيقة 61 بينما سجل الهدف السادس اللاعب جان أوزون من صناعة مرموش في الدقيقة 66، وجاء الهدف السابع والأخير عن طريق إيكيتيكي في الدقيقة 69.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد بوخوم في الدوري الألماني

في حراسة المرمى: كيفن تراب.

في خط الدفاع: ننامدي كولينز، روبن كوخ، توتا.

في خط الوسط: ناثانيل براون، محمود داوود، إلياس السخيري، أنسجار كنوف.

في خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي، جيان ماتيو باهويا.

ويحتل اينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة فيما يقبع بوخوم في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وبوخوم في الدوري الألماني

وتذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوخوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 9.

ويعتمد آينتراخت فرانكفورت على النجم المصري عمر مرموش، الذي سجل 11 هدفًا وصنع 7 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويمتلك مرموش 9 أهداف في الموسم الحالي من الدوري الألماني، في الصدارة بالتساوي مع هاري كين نجم بايرن ميونخ.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت حاليًّا المركز السادس في ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، في حين أن بوخوم لديه نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.