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تشكيل مباراة فيردر بريمن وهايدنهايم بالدوري الألماني

فريق فيردر بريمن،
فريق فيردر بريمن، فيتو

الدوري الألماني، أعلن الجهاز الفني لفريق فيردر بريمن بقيادة أولي فيرنر، تشكيل فريقه لمواجهة هايدنهايم، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل على ملعب فيسير شتاديون في بريمن، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني “البوندسليجا” 

تشكيل بريمن لمواجهة هايدنهايم

يبدأ فريق فيردر بريمن مباراتهه أمام هايدنهايم في الدوري الألماني بتشكيل مكون من:

ميكائيل زيرتر - ميلوس فيلكوفيتش - نيكلاس ستارك - جانج - لينين - ميتشيل فييسر - يانس ستاج - رومانو شميد - كون - كاركو جرول - دوكش  

تشكيل هايدنهايم أمام بريمن

في المقابل، يبدأ فريق هايدنهايم مباراته أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني بتشكيل يضم كل من:

مولر - تراوري - ماينكا - بنيدكت جيمبر - فورنباش - بول فانر - شوبنار - دورش - ريتزيج - برينجر - بودو زيفزيفازدي 

طموحات الفريقين في لقاء الليلة

فيردر بريمن يدخل المباراة بهدف تأكيد قوته على أرضه، حيث يسعى لتحقيق نقاط المباراة الثلاث لتعزيز موقفه في منتصف جدول الترتيب. الفريق لديه فرصة للابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط، وتقديم أداء جيد على أرضه هو مفتاح النجاح في هذه المباراة.

 في المقابل، يدخل هايدنهايم المباراة وهو في وضعية تنافسية قوية. الفريق يسعى لتحقيق فوز ثمين لضمان بقائه في المنطقة الآمنة من الترتيب، والابتعاد عن صراع الهبوط. الفوز في هذه المباراة سيكون له تأثير كبير على معنويات اللاعبين ومدى تطور أداء الفريق في المرحلة القادمة.

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الدوري الألماني فيردر بريمن أولي فيرنر هايدنهايم ملعب فيسير شتاديون البوندسليجا

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