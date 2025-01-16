الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

جهود مكثفة لضبط قائد سيارة دهس مسنا بالسلام

الأمن، فيتو
الأمن، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط قائد سيارة دهس مسنا أثناء عبوره طريق  100 بمدينة السلام .

 

مصرع شخص في حادث بالسلام

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بطريق 100 بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

 

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مسن الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وفر قائد السيارة بها هاربًا.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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