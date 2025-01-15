أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2025 في السعودية

استقرت أسعار الذهب داخل الأسواق بالمملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 324 ريالا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 283 ريالا.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 243 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في المملكة العربية السعودية 2269 ريالا.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

تكبدت أسعار الذهب خسائر طفيفة، خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، إذ ساد الحذر قبل تقرير التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والذي قد يوفر مزيدا من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.



هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2672.76 دولار للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2689.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.81 دولار للأونصة، كما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 935.89 دولار. فيما استقر البلاتين عند 935.92 دولار.

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