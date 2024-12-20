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رياضة

دوري المؤتمر الأوروبي، ريال بيتيس وهايدنهايم إلى ملحق ثمن النهائي

دوري المؤتمر الأوروبي،
دوري المؤتمر الأوروبي، فيتو

دوري المؤتمر الأوروبي، تأهل هايدنهايم الألماني إلى الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك بعد تعادله 1-1 مع ضيفه سانت جالين السويسري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة الدوري بالمسابقة.  

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى بترتيب مرحلة الدوري إلى دور 16 مباشرة، على أن تخوض الفرق، أصحاب المراكز من التاسع إلى 24، مباريات ملحق مؤهل للدور ذاته.

ورفع هايدنهايم رصيده إلى 10 نقاط في المركز 16، فيما ودع سانت جالين، منافسات البطولة، بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز 29.


وتقدم هايدنهايم عن طريق نورمان تويركاوف في الدقيقة 30، قبل أن يدرك سانت جالين، التعادل عن طريق جوزو ستانيتش في الدقيقة 77.

ولحق ياجيلونيا البولندي وشامروك روفرز الأيرلندي، بركب المتأهلين للملحق الفاصل، بعد احتلالهما المركزين التاسع والعاشر على الترتيب في أعقاب تعادل الأول سلبيا مع أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، والذي تأهل أيضا للملحق باحتلاله المركز 14، وخسارة الثاني 1-5 أمام تشيلسي المتصدر، والذي ضمن تأهله في وقت سابق من مرحلة الدوري.

وستتواجد الكرة القبرصية بثلاثة ممثلين لها في الملحق، من خلال أبويل نيقوسيا وبافوس وأومونيا نيقوسيا، حيث احتلت تلك الفرق، المراكز 11 و12 و22 على الترتيب.

وتعادل أبويل مع أستانا الكازاخي، الذي ودع البطولة بعد احتلاله المركز 28، بنتيجة 1-1، فيما تعادل بافوس 2-2 مع لوجانو السويسري، وخيم التعادل السلبي على مواجهة أومونيا مع بوراتس بانيا لوكا البوسني، الذي أنهى مرحلة الدوري في المركز 20، ليتأهل لمنافسات الملحق كذلك.

ولحق بانثيناكوس اليوناني بركب المتأهلين للملحق، بعد فوزه الكبير 4-0 على ضيفه دينامو مينسك البيلاروسي، ليتأهل بعد احتلاله المركز 13، فيما ودع مينسك المنافسات باحتلاله المركز 33.

واكتفى ريال بيتيس بهدف نظيف في شباك هلسنكي الفنلندي، ليتأهل إلى الملحق الفاصل محتلا المركز 15، فيما ودع هلسنكي المنافسات باحتلاله المركز 30.

وفاز مولده النرويجي 4-3 على ملادا بوليسلاف التشيكي، ليتأهل إلى الملحق الفاصل، مستفيدا من احتلاله المركز 23، فيما خرج الفريق التشيكي محتلا المركز 27.

ولحق بمولده إلى الملحق الفاصل، فرق جينت البلجيكي وكوبنهاجن الدنماركي وفيكنيجور الأيسلندي ودينامو تسيلي السلوفيني وباتشكا توبولا الصربي، وهم أصحاب المراكز 17 و18 و19 و21 و24.

وتأهل جينت رغم خسارته بهدف نظيف أمام لارين الأيرلندي الشمالي، صاحب المركز 34 والذي ودع المنافسات، فيما خسر كوبنهاجن الدنماركي أمام رابيد فيينا النمساوي.

وتعادل فيكينجور 1-1 مع لاسك لينز النمساوي، وفاز دينامو تسيلي على نيو ساينتس الويلزي بنتيجة 3-2، وباتشكا توبولا على نواه الأرميني 4-3.

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