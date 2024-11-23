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رياضة

مرموش ينتظر إنجازا جديدا خلال مواجهة فرانكفورت مع بريمن

مرموش
مرموش

 يلتقي فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، نظيره  فيردر بريمن اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني، على ملعب "دوتش بانك بارك".

إنجاز جديد ينتظر مرموش 

وينتظر مرموش إنجازا جديدت في حال تسجيل هدفًا اليوم في مباراة فيردر بريمن حيث سيعادل أفضل معدل تهديفي له في موسم واحد بالدوري الألماني (12 هدفًا) في الموسم الماضي.

مرموش في طريقه لتخطي هذا الرقم خاصة أنه مازال قي الجولة 11 فقط، ويتبقى الكثير من المباريات لتحقيق موسم تاريخي على مستوى التهديف.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن

تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن اليوم في الدوري الألماني في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن

 تذاع  مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 5.


ويحتل آينتراخت فرانكفورت حاليًا المركز الثالث برصيد 20 نقطة، في حين أن فيردر بريمن لديه 15 نقطة في المركز الثامن.

 

وعلي صعيد آخر فاز فريق بايرن ميونخ، بثلاثة أهداف دون رد أمام أوجسبورج أحرزهم هاري كين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إليانز أرينا"، في افتتاح مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الألماني.

 

هاري كين ينفرد بصدارة قائمة هدافي البطولة  

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش في المركز الثاني، برصيد 11 هدفًا، قبل مباراة آينتراخت فرانكفورت في الجولة نفسها ضد فيردر بريمن.


ترتيب هدافي الدوري الألماني

1 هاري كين، بايرن ميونخ، 14 هدفًا.


2 عمر مرموش، آينتراخت فرانكفورت، 11 هدفًا.


3 فيكتور بونيفاس، باير ليفركوزن، 6 أهداف.


4 تيم كلينيست، بوروسيا مونشنجلادباخ، 6 أهداف.


5 سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 6 أهداف.


6 جوناثان بوركاردت، ماينز، 6 أهداف.


7 إرميدين ديميروفيتش، شتوتجارت، 5 أهداف.

8 دينيز أونديف، شتوتجارت، 5 أهداف.

9 لويس أوبيندا، لايبزيج، 5 أهداف.

10 مايكل أوليسي، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

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الدوري الألماني المصري عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن آينتراخت فرانكفورت

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