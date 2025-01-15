ضبط طالب يدير محل مستلزمات طبية مجهولة المصدر في عابدين

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على طالب يدير محلا لبيع مستحضرات طبية مجهولة المصدر ومغشوشة بمنطقة عابدين.

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طالب بتهمة إدارة محل لبيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر "كائن بدائرة قسم شرطة عابدين" وبحوزته (كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها).

ضبط كمية من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر في عابدين



وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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