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سياسة

نائبة بالشيوخ تستعرض طلب مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن الحرف اليدوية التراثية

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

استعرضت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منها وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

 

الحرف اليدوية في مصر ثروة قومية وهوية وطنية

وقالت النائبة، أن الحرف اليدوية في مصر ثروة قومية وهوية وطنية تحتاج المزيد من الدعم، فالصناعات اليدوية ثروات فنية يهددها الإهمال وهروب المحترفين وهي عنوان للهوية وقاطرة للتنمية وأيضًا الحرف اليدوية هي ثروة سياحية فهي تعتبر من كنوز مصر وثروة قومية يجب الحفاظ عليها من الاندثار، كما ان تلك الحرف تعد نتاجا لتفاعل الفرد مع بيئته المحيطة به، وبالتالي فهي تعبر عن الهوية الثقافية للأفراد وأصالتهم الوطنية.

 

الحرف اليدوية تراث مصري مهدد بالاندثار

وأضافت: الحرف اليدوية تراث مصري مهدد بالاندثار من ينقذه؟ فهي مهن تصارع من أجل البقاء، ولابد من تعزيز مكانة حرف مصر اليدوية، والتراثية على الخريطة السياحية، حيث تتمثل أهم تلك الحرف في المنسوجات اليدوية والتطريز المنتجات الزجاجية، حرف الأحجار، الفخار والخزف والسيراميك المشغولات الخشبية، السجاد والكليم اليدوى صناعات المجوهرات والحلى صناعه الشمع، والصناعات المعدنية، وهي جميعها تعبر عن التراث الشعبي الأصيل.

 

وتابعت: تكمن المشكلة في تشتت الجهات المسئولة عنها في مصر وتعددها على مستوى الوزارات، وعدم وجود استراتيجية واضحة لرعايتها والاهتمام والحفاظ على الحرفيين، فهي تعتبر مدخل مهم جدًا الرفع المستوى المعيشي للأسر المصرية، خاصة أنها لا تحتاج إلى تكنولوجيا وتجهيزات إنتاجية عالية، لابد من كيان شامل ومسئول على تنفيذ استراتيجية واضحة للرعاية والاستفادة بأقصى طاقة من هذه الحرف التراثية التي تتميز بها مصر ويمكن أن تمثل إضافة للاقتصاد القومي، كما أن استدامة الحرف التقليدية والتراثية، والتي تواجه تحديات متعددة خاصة مع دخول المنتجات الصناعية بشكل واسع وهو ما جعل من الضروري تضافر الجهود للحفاظ على هذا التراث.

 

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