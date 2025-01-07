خصم شهر من الراتب للمقصرين، جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بمستشفى الوراق المركزي وعيادات التأمين الصحي

قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة ميدانية شملت عددًا من المستشفيات ومركزًا للرعاية الأولية بمحافظة الجيزة، بهدف متابعة سير العمل، والوقوف على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الفرق الطبية واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لضمان تحسين الأداء.

تعزيز الرقابة وضمان الحوكمة الصحية

جاءت هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التي تؤكد على أهمية التواجد الميداني لنواب الوزير، لرصد المخالفات ومعالجتها على الفور، في إطار خطة الوزارة لتعزيز الرقابة وضمان الحوكمة الصحية.

صرّح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الدكتور عمرو قنديل بدأ جولته بزيارة مستشفى الوراق المركزي، حيث تفقد العيادات الخارجية وعيادات التأمين الصحي، وخلال الزيارة، لاحظ الازدحام الشديد في ساحات الانتظار واستمع إلى شكاوى المواطنين، ما دفعه إلى إصدار توصيات عاجلة باستدعاء مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة الجيزة لزيادة عدد الأطباء، ووضع خطة تصحيحية لتخفيف التكدسات وضمان سهولة وصول الخدمات الصحية للمواطنين.

إتباع إجراءات مكافحة العدوى بصرامة

وواصل الدكتور قنديل جولته داخل مستشفى الوراق المركزي، حيث زار صيدلية التأمين الصحي، ومعامل المستشفى، وبنك الدم، والأقسام الداخلية، بالإضافة إلى أقسام الاستقبال والطوارئ، كما تفقد الحضانات وغرفة الرعاية المركزة، حيث أشاد بجودة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال،وشدد على اتباع إجراءات مكافحة العدوى بصرامة، ومنح عيادات التأمين الصحي بالمستشفى مهلة أسبوع لمعالجة أوجه القصور وإعادة التقييم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن الدكتور عمرو قنديل انتقل خلال جولته إلى مركز الرعاية الأولية في وراق الحضر التابع لإدارة الوراق الصحية، وخلال تفقده لعيادة طب الأسرة، لاحظ ازدحامًا شديدًا أمام العيادة واكتشف غياب طبيبة تنظيم الأسرة،وعلى الفور، أوصى بتحويل الطبيبة المتغيبة للتحقيق، واستدعاء طبيبة أخرى بشكل عاجل لضمان سير العمل، كما حرص نائب الوزير على الاستماع إلى شكاوى المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في حلها.



كما شملت جولة الدكتور قنديل زيارة عيادة الطوارئ والاستقبال، حيث راجع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وعيادة العلاج الطبيعي،وفي غرفة التطعيمات، لاحظ الازدحام الشديد، مما دفعه إلى التوصية بزيادة جلسات التطعيم لتشمل جميع أيام الأسبوع، مع توفير مكتب إضافي لتسهيل الخدمة، وأكد على أهمية تحقيق المستهدف من التطعيمات بنسبة لا تقل عن 98%، وفي عيادة الأسنان، رصد ضعف الإقبال وعدم تقديم خدمات حقيقية، حيث يقتصر عملها على صرف العلاج الدوائي، وهو ما استوجب التوجيه بضرورة تحسين الخدمات المقدمة في العيادة.

وأوضح عبدالغفار أن الجولة شملت أيضًا تفقد عيادة رعاية الأم والطفل، حيث أوصى نائب الوزير بزيادة عدد مقدمي الخدمة الطبية لضمان جودة الرعاية، مع ضرورة متابعة الحالات الإيجابية والتواصل معها بشكل مستمر، كما زار عيادة الباطنة وغرفة المبادرات، مشددًا على متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية والتعامل مع الحالات الإيجابية وفق المعايير الطبية، وفي صيدلية المركز.

وأكد على ضرورة طلب الأدوية وتوفيرها قبل نفاد المخزون بفترة كافية، وأثناء جولته، اكتشف غياب 40% من القوة العاملة بالمركز، مما دفعه إلى تحويل المتغيبين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مع إصدار قرار بخصم شهر من راتب مدير المركز، ومديري الإدارة الصحية والصيدلة بإدارة الوراق لضمان تحقيق الانضباط الإداري.

واختتم الدكتور قنديل جولته بزيارة مستشفى إمبابة لعلاج الإدمان، حيث تفقد أقسام الاستقبال والعيادات والمعمل، بالإضافة إلى غرف المرضى وأماكن الانتظار وخدمات الدعم النفسي المقدمة وأشاد بالمستوى المتميز للخدمات الصحية في المستشفى، معربًا عن شكره وتقديره لمقدمي الرعاية الطبية.



بعد انتهاء الجولة الميدانية، عقد الدكتور قنديل اجتماعًا مع الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وعدد من قيادات الوزارة والمديرية، ومديري المستشفيات والإدارات الصحية،وخلال الاجتماع، اطلع على تقرير مفصل حول أداء المديرية.

وأوصى بمكافأة شهر لمسئولي الترصد في إدارات زايد، الصف، و6 أكتوبر، بالإضافة إلى مكافآت لبعض مديري الأقسام وطبيبات الأسرة المتميزات،كما وجّه بخصم شهر من رواتب عدد من المسؤولين في إدارات مختلفة نتيجة وجود سلبيات واضحة، مع منحهم مهلة شهر لتلافي أوجه القصور، مشددًا على ضرورة تحسين الأداء الإداري والفني في تلك الجهات.

واختتم الدكتور قنديل الاجتماع بالتأكيد على تنفيذ جميع التوصيات الصادرة، مع ضرورة الاستماع إلى شكاوى المواطنين وتيسير الخدمات لهم، وشدد على أهمية الالتزام الإداري وتكثيف الإشراف والمتابعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين، وتكريم الكوادر المتميزة في الفرق الطبية،مؤكدا على التزام الوزارة بتقديم خدمات صحية عالية الجودة والإعلان عن تلك الخدمات لتعزيز الثقة بين المواطنين والمنظومة الصحية.

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