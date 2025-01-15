الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

الجزيرة: المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في غزة مدتها 42 يوما

غزة،فيتو
غزة،فيتو

 أفادت قناة الجزيرة، في نبأ عاجل، نقلا عن أحد مصادرها، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مدتها 42 يوما.

 

تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة خلال يومين أو ثلاثة

كما أوضحت المصادر أنه من المتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة خلال يومين أو ثلاثة من إعلان التوقيع عليه.

وحسب الاتفاق هناك مرحلة تمهيدية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مدتها 3 أيام، كما  تبدأ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد المقبل، وذلك بإطلاق سراح المجندات.

 

ضمانات بتحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

وأضافت المصادر أنه حسب الاتفاق ستنسحب قوات الاحتلال من الجانب الفلسطيني من معبر رفح وهناك نقاش بشأن آلية تشغيله.

واستكملت بأن حماس والفصائل اشترطت ضمانات بتحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

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