رئيس الأعلى للإعلام يستقبل وفد وكالة الأنباء الكويتية

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، برئاسة محمد المناعي نائب المدير العام للوكالة الكويتية، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

وفد وكالة الأنباء الكويتية

ضم الوفد الكويتي، عقاب القوبع نائب رئيس التحرير للشئون الدولية، وعادل المسيلم مدير الشئون الإدارية، ومحمد المطيري مدير مكتب (كونا) في القاهرة، وهنوف القصار مديرة المعلومات والاتصال، وماجد السبيعي، مدير التدقيق والمتابعة.

التعاون بين وسائل المصرية والكويتية

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين وتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ظل مظلة تعاون مشتركة بين قائدي البلدين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب المهندس خالد عبدالعزيز عن سعادته باللقاء، مؤكدًا عمق العلاقات والروابط الاخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، موجهًا الدعوة إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري، لزيارة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبحث سبل التعاون الإعلامي.

وأشار محمد المناعي، إلى تطلعه للتعاون مع وسائل الإعلام المصرية بصفة عامة ووكالة أنباء الشرق الأوسط بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بالتعاون بين مصر والكويت في المجالات كافة.

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